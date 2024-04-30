Bloomberg: Си Цзиньпин попытается вбить клин между Европой и США в ходе первого за пять лет визита

Впервые за пять лет лидер Китая Си Цзиньпин посетит с визитом страны Европы, где намерен попытаться донести мысль о том, что Пекин предлагает широкие экономические возможности для ЕС, сообщает Bloomberg. Как отмечают эксперты, Си Цзиньпин посетит страны, «где легче выразить неприязнь к возглавляемой США архитектуре глобальной безопасности», — Францию, Сербию и Венгрию.

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за пять лет прибудет с визитом в страны Европы, для которых у него есть чёткое послание: Пекин предлагает гораздо больше экономических возможностей для Европейского союза, чем готов признать Вашингтон, пишет Bloomberg.

По данным Министерства иностранных дел Китая, 5 мая Си Цзиньпин начнёт пятидневную поездку во Францию, Сербию и Венгрию, — в страны, которые, несмотря на многочисленные расследования ЕС промышленной политики Поднебесной и предупреждения США о рисках сотрудничества, стремятся привлечь инвестиции из Китая.

Во время двухдневного визита во Францию президент Эммануэль Макрон намерен укрепить свои личные отношения с Си Цзиньпином, так как намерен обратиться к нему с просьбой призвать Владимира Путина прекратить спецоперацию на Украине. По словам источников, Макрон также стремится привлечь китайские инвестиции в сектор по производству электромобилей. При этом Пекин надеется, что Париж сможет подтолкнуть ЕС к проведению прагматичной политики в отношении Поднебесной. Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также проведут трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином во время его визита.

Как напоминает Bloomberg, визит китайского лидера в Сербию, которая не является членом ЕС, состоится на неделе, посвященной 25-й годовщине бомбардировки американцами посольства Китая в столице Сербии, события, которое сблизило Россию и Китай из-за общих антиамериканских настроений.

По словам директора Центра изучения Китая при Рижском университете имени Паула Страдиня Уны Александры Берзиной-Черенковой, Си Цзиньпин посетит страны, «где легче выразить неприязнь к возглавляемой США архитектуре глобальной безопасности». Пекин рассчитывает, что, заручившись поддержкой дружественных стран, он сможет дать понять, что «Европа на стороне Китая, независимо от того, что говорит Брюссель», добавила эксперт.

При этом очень важным Си Цзиньпин, вероятно, считает визит в Венгрию, которая обладает возможностью ослабить или даже заблокировать политику ЕС, в том числе в отношении Китая. В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был единственным, кто не согласился с пакетом помощи ЕС для Украины, задержав поставки вооружения и боеприпасов примерно на шесть недель. Возможности Орбана противодействовать торговым ограничениям более ограничены, тем не менее, Венгрия была в числе стран, которые изначально выступали против плана ЕС внести в чёрный список некоторые китайские фирмы за поставку технологий, используемых в российском вооружении.

Венгрия также демонстрирует, какие преимущества можно получить за лояльность к Пекину. Во время визита Си Цзиньпин и Орбан намерены объявить, что китайский автопроизводитель Great Wall Motors откроет собственный завод в Венгрии.