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Economist: Запад подтолкнул Россию и Китай к укреплению космических связей

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пекин и Москва стремительно развивают сотрудничество в космической отрасли. Западное давление развеяло былое недоверие между Россией и Китаем, а украинский конфликт лишь ещё сильнее способствовал их сближению, пишет обозреватель The Economist под псевдонимом Ча Гуань.
Economist: Запад подтолкнул Россию и Китай к укреплению космических связей
AP

Первый тропический космодром КНР Вэньчан, расположенный на острове Хайнань, стал доказательством национальной сметливости. На этой технологической витрине Китая нашлось место для его привилегированного друга — России, пишет обозреватель The Economist под псевдонимом Ча Гуань.    

Он поясняет, что Московскому энергетическому институту было предложено открыть в Вэньчане филиал, рассчитанный на 10 тыс. студентов. Хотя строительство кампуса ещё только начинается, сама эта инициатива лишний раз подтверждает, что китайско-российское космическое сотрудничество стремительно развивается. 
 
Сближение Пекина и Москвы в космической сфере не осталось без внимания Вашингтона. Согласно исследованию ВВС США, Россия помогает Китаю в создании систем противоракетной обороны. Кроме того, обе страны обсуждают объединение своих спутниковых систем, планируют создать совместную базу на Луне и работать сообща над технологией по обнаружению космического мусора, которая также позволяет отслеживать спутники противника, подчёркивает автор статьи.
 
На его взгляд, существуют очевидные параллели между космическим сотрудничеством и более широкой поддержкой Москвы Пекином. Западные санкции подтолкнули российскую космическую отрасль к преодолению сомнений в отношении Китая, а украинский конфликт лишь укрепил связи между двумя странами.  
 
«В течение многих лет американские и западные политики утешались тем, что Китай и Россия находились в неравном нестабильном «браке по расчёту», который не очень устраивал ни ту, ни другую сторону. Взаимное недоверие ограничивало связи. Но посмотрите внимательно, в том числе на такие отдалённые уголки, как Вэньчан, и вы увидите, что китайско-российские интересы совпадают и могут оказаться долговечными», — рассуждает Ча Гуань.
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источник
Economist Великобритания Европа
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