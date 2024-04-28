Economist: Запад подтолкнул Россию и Китай к укреплению космических связей

Пекин и Москва стремительно развивают сотрудничество в космической отрасли. Западное давление развеяло былое недоверие между Россией и Китаем, а украинский конфликт лишь ещё сильнее способствовал их сближению, пишет обозреватель The Economist под псевдонимом Ча Гуань.

Первый тропический космодром КНР Вэньчан, расположенный на острове Хайнань, стал доказательством национальной сметливости. На этой технологической витрине Китая нашлось место для его привилегированного друга — России, пишет обозреватель The Economist под псевдонимом Ча Гуань.

Он поясняет, что Московскому энергетическому институту было предложено открыть в Вэньчане филиал, рассчитанный на 10 тыс. студентов. Хотя строительство кампуса ещё только начинается, сама эта инициатива лишний раз подтверждает, что китайско-российское космическое сотрудничество стремительно развивается.

Сближение Пекина и Москвы в космической сфере не осталось без внимания Вашингтона. Согласно исследованию ВВС США, Россия помогает Китаю в создании систем противоракетной обороны. Кроме того, обе страны обсуждают объединение своих спутниковых систем, планируют создать совместную базу на Луне и работать сообща над технологией по обнаружению космического мусора, которая также позволяет отслеживать спутники противника, подчёркивает автор статьи.

На его взгляд, существуют очевидные параллели между космическим сотрудничеством и более широкой поддержкой Москвы Пекином. Западные санкции подтолкнули российскую космическую отрасль к преодолению сомнений в отношении Китая, а украинский конфликт лишь укрепил связи между двумя странами.

«В течение многих лет американские и западные политики утешались тем, что Китай и Россия находились в неравном нестабильном «браке по расчёту», который не очень устраивал ни ту, ни другую сторону. Взаимное недоверие ограничивало связи. Но посмотрите внимательно, в том числе на такие отдалённые уголки, как Вэньчан, и вы увидите, что китайско-российские интересы совпадают и могут оказаться долговечными», — рассуждает Ча Гуань.