Reuters: США и Россия обсудят в ООН ядерную гонку в космосе

В среду США и Россия обсудят размещение ядерного оружия в космосе в Совете Безопасности ООН, члены которого должны проголосовать по подготовленной Соединёнными Штатами резолюции, призывающей страны предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве, сообщает Reuters.

Как отмечает новостное агентство, этот шаг США предприняли после того, как обвинили Россию в разработке противоспутникового ядерного оружия для размещения в космосе. Эти обвинения категорически отверг министр обороны России Сергей Шойгу.

Дипломаты ожидают, что Россия заблокирует проект резолюции. В его тексте подтверждается обязательство государств соблюдать Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 года и содержится призыв к странам «активно содействовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращения гонки вооружений».

Россия и Китай планируют сначала вынести поправку на голосование в совете. Поправка перекликается с предложением от 2008 года о заключении договора, запрещающего «любое оружие в космическом пространстве» и угрозы «применения силы против космических объектов». Однако ожидается, что поправка не будет принята.

«Без нашей поправки, основанной на резолюции Генеральной Ассамблеи, принятой в декабре 2023 года, текст, представленный США, будет несбалансированным, опасным и политизированным», — заявил в беседе с Reuters первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, добавив, что проект также подорвёт правовой режим Договора по космосу.

По словам Полянского, «все вопросы, относящиеся к этой сфере, должны рассматриваться всеми государствами — участниками этого договора, а не только членами Совета Безопасности ООН».