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Reuters: США и Россия обсудят в ООН ядерную гонку в космосе

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Россия в Совете Безопасности ООН заблокирует подготовленный США проект резолюции, призывающий к предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, передаёт Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Россия и Китай планируют сначала вынести свою поправку на голосование в совете. Без неё, как заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, резолюция США будет «несбалансированной» и «политизированной».
Reuters: США и Россия обсудят в ООН ядерную гонку в космосе
АР

В среду США и Россия обсудят размещение ядерного оружия в космосе в Совете Безопасности ООН, члены которого должны проголосовать по подготовленной Соединёнными Штатами резолюции, призывающей страны предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве, сообщает Reuters.

Как отмечает новостное агентство, этот шаг США предприняли после того, как обвинили Россию в разработке противоспутникового ядерного оружия для размещения в космосе. Эти обвинения категорически отверг министр обороны России Сергей Шойгу.
 
Дипломаты ожидают, что Россия заблокирует проект резолюции. В его тексте подтверждается обязательство государств соблюдать Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 года и содержится призыв к странам «активно содействовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращения гонки вооружений».
 
Россия и Китай планируют сначала вынести поправку на голосование в совете. Поправка перекликается с предложением от 2008 года о заключении договора, запрещающего «любое оружие в космическом пространстве» и угрозы «применения силы против космических объектов». Однако ожидается, что поправка не будет принята.
 
«Без нашей поправки, основанной на резолюции Генеральной Ассамблеи, принятой в декабре 2023 года, текст, представленный США, будет несбалансированным, опасным и политизированным», — заявил в беседе с Reuters первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, добавив, что проект также подорвёт правовой режим Договора по космосу.
 
По словам Полянского, «все вопросы, относящиеся к этой сфере, должны рассматриваться всеми государствами — участниками этого договора, а не только членами Совета Безопасности ООН».
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Reuters США Северная Америка
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