GT: шпионская программа SpaceX ускорит милитаризацию космоса

Растущее участие компании SpaceX в военных космических программах США создаёт новую угрозу для глобальной безопасности, способствуя милитаризации космоса, предупреждают эксперты в интервью Global Times. По их мнению, это также будет иметь серьёзные негативные последствия в сфере информационной безопасности и нарушать право на неприкосновенность личной жизни людей во всём мире, поскольку слежке будут подвергаться не только военные объекты.

Сообщения о секретной сделке с компанией SpaceX по созданию шпионской спутниковой сети свидетельствуют о стремлении Вашингтона к милитаризации космоса, что создаёт новую угрозу глобальной безопасности и стабильности. Это также может негативно повлиять на повседневную жизнь обычных людей во всём мире, предупредили эксперты в интервью Global Times.



Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванные осведомлённые источники, что в рамках секретного контракта между SpaceX и Национальным разведывательным управлением США (NRO) на орбите развёртывается целая сеть шпионских спутников. Общая стоимость этого контракта достигает $1,8 млрд. Сообщается также, что реализацией этого проекта, который призван значительно расширить возможности США быстро обнаруживать потенциальные цели «почти в любой точке земного шара», занимается специальное подразделение под названием Starshield.



Целевыми клиентами этого подразделения, основанного в декабре 2022 года, когда компания SpaceX объявила о расширении применения своей спутниковой технологии Starlink и в военной сфере, является Пентагон и другие американские службы в сфере национальной безопасности. Как сообщается, Starshield планирует использовать группировку спутников Starlink, размещённых на низкой околоземной орбите, для удовлетворения растущих потребностей американских оборонных и разведывательных ведомств.



По оценкам экспертов, такой вариант позволит максимально охватить большее количество орбитальных уровней и исключит существование «слепых зон». Таким образом Вашингтон фактически создаст всеобъемлющую шпионскую сеть над головой у жителей всех стран мира, рассказал в интервью Global Times военный эксперт из Пекина Вэй Дунсюй. «Этот шаг очень опасен», — также подчеркнул он.



На фоне новой гонки вооружений в космосе, если эта шпионская спутниковая сеть окажется вовлечённой в спровоцированную США космическую войну, создавая угрозу для других стран, SpaceX может стать мишенью для возмездия, предупредил эксперт. Кроме того, эта система будет следить не только за военными, но и за гражданскими объектами, что будет иметь серьёзные негативные последствия в сфере информационной безопасности и нарушать право на неприкосновенность личной жизни людей во всём мире.



В свою очередь, главный редактор журнала Aerospace Knowledge Ван Янан считает, что как только американская сеть шпионских спутников заработает, другие страны начнут принимать контрмеры — например, перемещая военные объекты под землю или используя оптический камуфляж, чтобы их скрыть. В результате получение конфиденциальной информации всё равно не будет лёгкой задачей для американских спецслужб, отметил Ван в интервью Global Times.



Но при этом шпионская сеть будет создавать угрозу для мира и безопасности, затрудняя урегулирование и без того сложных проблем в сфере международных отношений, предупредил он. Американцы постоянно заявляют об «угрозах» со стороны Китая и России, однако сами продолжают наращивать свой военный потенциал, пытаясь добиться доминирования в космосе. «Из-за подстрекательств США, возможно, нам придётся в конечном итоге признать тот факт, что космос стал новым полем битвы», — заключил эксперт.