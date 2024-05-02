WSJ: страны Балтии напуганы успехами российских сил на Украине

В Европе предупреждают, что в ближайшее время Россия может попытаться испытать решимость Запада, начав военные действия против стран Балтии. Одной из наиболее вероятных целей называют город Нарву, Сувалкский коридор, а также русскоязычные районы Восточной Латвии, пишет The Wall Street Journal. Впрочем, президент России Владимир Путин отвергает подобные предупреждения, называя их «полной чушью», да и в самих странах Балтии мало кто ждёт нападения в ближайшее время.

Городской совет Нарвы находится всего в нескольких шагах от пункта пересечения границы с Россией, на площади, названной в честь российского императора Петра I. Почти для всех жителей третьего по величине города Эстонии с населением 53 тыс. человек русский язык родной и каждый третий имеет российское, а не эстонское гражданство, пишет The Wall Street Journal.

Ещё в 1993 году, до того, как Эстония вступила в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора, поддерживаемые Москвой члены городского совета Нарвы организовали референдум о региональной «автономии», что на деле означало сближение с Россией. Эстония тогда отклонила голосование как серьёзную угрозу своей независимости и территориальной целостности.

Хотя, полагает WSJ, сепаратистский пыл на данный момент утих, однако угроза со стороны России не исчезла. Некогда оживлённый пограничный мост через реку Нарву закрыт для движения автотранспорта с февраля, что является одним из свидетельств стремительно ухудшающихся отношений между Россией и Эстонией. Противотанковые бетонные пирамиды установили на участке, куда местные жители обычно заезжали, чтобы заправиться дешёвым российским бензином.

Спустя всего несколько месяцев после начала спецоперации на Украине в 2022 году президент Владимир Путин публично назвал Нарву исторически российской землёй. С тех пор российское правительство объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас в связи с распоряжениями её правительства о демонтаже памятников советским войскам. Она является единственным иностранным лидером, который находится в списке разыскиваемых Россией.

На этом фоне, а также на фоне успехов российских сил на Украине правительства США и Европы всё больше обеспокоены тем, что Путин планирует испытать решимость Запада, бросив вызов членам НАТО, особенно странам Балтии, если конфликт на Украине завершится на выгодных для России условиях.

Западные чиновники называют одними из наиболее очевидных целей для российского вторжения город Нарву и прилегающую сельскую местность на востоке Эстонии, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой, а также русскоязычные районы Восточной Латвии.

Мало кто в самих странах Балтии ожидает, что Россия нанесёт военный удар в ближайшем будущем. Так, по оценке министра обороны Эстонии Ханно Певкура, Россия не планирует участвовать одновременно в двух конфликтах, а после завершения спецоперации на Украине ей потребуется два-три года, чтобы перестроить свои вооружённые силы, чтобы суметь противостоять НАТО. Кроме того, сам Путин ранее отвергал западные предупреждения о возможном нападении России, назвав их «полной чушью».

Тем не менее в странах Балтии заявляют, что делают всё возможное, чтобы справиться с надвигающейся проблемой, — от инвестиций в вооружённые силы до дипломатических и разведывательных усилий. В борьбе с якобы имеющей место российской угрозой правительство Эстонии также планирует лишить проживающих в стране российских и белорусских граждан избирательного права, а также перейти с русского на эстонский язык обучения в таких городах, как Нарва.

При этом сама по себе Эстония, где проживает всего 1,4 млн человек, почти треть из которых говорят по-русски, вряд ли сможет что-то противопоставить России. «Если здесь начнётся война, она не будет такой, как на Украине, потому что мы крошечная страна. Всё наше население меньше, чем численность российской армии. НАТО пришлось бы защищать нас», — приводит WSJ слова мэра Нарвы Яана Тоотса.

На фоне российской угрозы наземные войска других членов НАТО, в том числе США, дислоцируются в странах Балтии с 2017 года и контингент был усилен после начала конфликта на Украине. Однако общая численность военнослужащих составляет около 5 тыс. человек, и их слишком мало, чтобы противостоять полномасштабному военному наступлению.

Это, как отмечает WSJ, делает ещё более тревожным рост изоляционистских настроений в США. Союзники страны часто вспоминают высказывание кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что он не стал бы защищать страны НАТО, которые не выполняют своих финансовых обязательств перед альянсом в размере 2% от ВВП.