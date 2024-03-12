ERR: мэр Нарвы не поддерживает лишение россиян и белорусов избирательного права

12:06
СБУ пришла с обысками в Союз православных журналистов
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у сотрудников Союза православных журналистов (СПЖ).
12:01
Минэнерго Украины сообщило о повреждении нефтепровода в Полтавской области
Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении магистрального нефтепровода в Полтавской области.
11:59
Пашинян: процесс делимитации границы с Азербайджаном должен скоро начаться
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процесс делимитации границы с Азербайджаном должен начаться в ближайшее время.
11:58
СБУ задержала украинского военного за попытку отравить командование ВСУ
Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Вооружённых сил Украины, который подозревается в попытке отравить командиров одного из подразделений украинской армии в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
11:53
Во Владивостоке прошла презентация Центра интеллектуальной культуры
Во Владивостоке в рамках молодёжного интеллектуального марафона, проходящего в городе с 1 по 17 марта, в Пушкинском театре презентовали новый проект — Центр интеллектуальной культуры.
11:52
В Пермском крае запустят проект для выпускников
Минтрудсоцразвития и Минобрнауки Пермского края разработали проект по трудоустройству выпускников на предприятия региона.
11:52
Ловчев считает Черчесова и Карпина лучшими кандидатами на пост главного тренера «Спартака»
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев назвал двух предпочтительных кандидатов на пост главного тренера красно-белых в случае увольнения Гильермо Абаскаля.
11:52
В музей Оренбурга передали редкие фото Юрия Гагарина
В Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей передали альбом с редкими фотографиями Юрия Гагарина, сделанными в июне 1961 года.
11:49
Глава МИД Швеции выступил против размещения постоянных баз НАТО
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём выступил против размещения постоянных баз НАТО на территории королевства.
11:48
Старовойт: в Курске работает ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Курске работает ПВО.
11:47
SO: жителей Швеции призвали запастись консервами перед конфликтом с Россией
Шведское правительство призвало жителей страны запастись консервами и водой перед возможным «вооружённым конфликтом» с Россией, пишет портал Sud Ouest.
11:44
Воздушная тревога на Украине распространилась на Киевскую область
Воздушная тревога, объявленная в ряде украинских регионов, распространилась на Киевскую область.
11:40
Автоэксперт Шпикалов посоветовал заменить масло в АКПП для плавного хода
Директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов рассказал, с помощью каких приёмов можно «отучить» автоматическую коробку от резких толчков и рывков во время езды.
11:39
Синоптик Колесов спрогнозировал тёплую погоду и дожди в Петербурге
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что на этой неделе в городе ожидается тёплая погода.
11:38
Опыт онлайн-обучения имеют более 17% россиян
Согласно новому исследованию, более 17% россиян проходили онлайн-обучение на различных курсах.
11:38
Врач Терушкин: скроллинг перед сном и частые перекусы пагубно влияют на здоровье
Врач-эндокринолог Роман Терушкин перечислил неочевидные вредные привычки, которые негативно влияют на обмен веществ и незаметно подрывают здоровье.
11:37
В Донецке после реконструкции открылся мемориал на территории шахты №4/4-бис
В Донецке после завершения реконструкции открылся мемориал на территории шахты 4/4-бис. В 1942—1943 годах здесь проходили массовые казни советских граждан.
11:36
В «Зените» считают, что Джикия должен играть в «Спартаке»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном интересе клуба к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.
11:36
В Воронежской области отменена ракетная опасность
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе отменили сигнал ракетной опасности.
11:31
Старовойт подтвердил факт попытки украинской ДРГ прорваться в Курскую область
Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил факт попытки украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Курскую область.
11:30
Спасатели ликвидировали открытое горение в Кстовской промзоне
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на установке по переработке нефти в Кстовской промышленной зоне в Нижегородской области после атаки украинских беспилотников.
11:25
Старовойт: посёлок Тёткино обстреливают со стороны Украины, есть пострадавший
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что посёлок Тёткино Глушковского района обстреливают со стороны Украины, есть пострадавший.
11:23
В ЯНАО рассказали о высокооплачиваемых вакансиях для работников без опыта
Согласно новому исследованию, в Ямало-Ненецком автономном округе повара, менеджеры и инженеры без опыта работы могут рассчитывать на высокую зарплату.
11:23
Психолог Кирсанова дала советы тем, кто не умеет отказывать
Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова дала советы тем, кто не умеет отказывать.
11:22
СЭ: в «Спартаке» пока не рассматривают отставку Абаскаля, а также кандидатуры Ивича и Черчесова
Стало известно о том, что руководство «Спартака» не собирается обсуждать отставку главного тренера Гильермо Абаскаля по крайней мере до матча Кубка России с «Оренбургом».
11:22
Посол в Вильнюсе: воинский контингент США размещён в Литве на постоянной основе
Приступившая к работе в Вильнюсе посол Соединённых Штатов Кара Макдональд заявила, что находящийся в Литве американский военный контингент размещён в стране на постоянной основе.
11:20
На севере Москвы водитель Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре
Два человека получили травмы в результате наезда на пешеходов автомобиля Jaguar на севере Москвы.
11:18
В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снизилась на 11,6% за неделю, за этот период зарегистрировано более 23 тыс. случаев инфицирования.
11:13
Корабли ВМФ России начали военно-морские учения в Оманском заливе
Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота России совместно с кораблями Военно-морских сил Ирана и Китая начали военно-морские учения в Оманском заливе.
11:10
RT: попытку украинской ДРГ прорваться в регионы России своевременно пресекли
Попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Курскую и Белгородскую области своевременно пресекли на подходах.
11:10
Тикнизян: об объявлении решений после VAR узнал в день игры — на поле даже не расслышал
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о системе объявления решений судьями на играх Российской премьер-лиги (РПЛ).
11:04
МО: средства ПВО России сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны России сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.
11:02
В Воронежской области объявлена ракетная опасность
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность.
11:00
Минтранс Белгородской области назвал фейком сообщения о перекрытии ряда дорог
Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что информация о якобы перекрытии ряда дорог в регионе не соответствует действительности.
10:58
Стало известно, какие города россияне планируют посетить этой весной
Специалисты туротрасли провели исследование и выяснили, какие города наиболее привлекательны для российских путешественников в весенние месяцы.
10:56
СК даст правовую оценку факту осквернения советского мемориала в Германии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку факту осквернения мемориала советским воинам в немецком городе Пренцлау, сообщает ведомство.
10:56
Пушилин: жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах президента России
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах российского президента.
10:52
В «Ахмате» рассказали, что Конате проголосует на выборах президента РФ
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате будет голосовать на выборах президента Российской Федерации.
10:48
Экс-посол Украины: Лондон, как и все, устал от украинского конфликта
Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признал, что Лондон, как и все на Западе, устал от украинского конфликта, в случае назначения новому послу в Британии Валерию Залужному придётся работать с этим.
10:48
Гладков: при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадал мужчина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что, по уточнённой информации, мужчина получил осколочные ранения брюшной полости при обстреле города Шебекино.
10:47
Более половины россиян обязательно едят блины на Масленицу
Более половины россиян (56%), принявших участие в новом опросе, рассказали, что в масленичную неделю обязательно едят блины.
10:44
Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке
Власти Белгородской области заявили, что ряд электронных сервисов правительства региона подвергся атаке.
10:40
Гладков: под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ.
10:38
Писториус отверг идею Кэмерона о передаче крылатых ракет Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус не принял идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, согласно которой британская сторона передала бы Украине ракеты Storm Shadow, а сама бы закупила у ФРГ ракеты Taurus.
10:38
Медведев сообщил, что Промес не интересен «Зениту»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный интерес клуба к нападающему «Спартака» Квинси Промесу.
10:37
Трамп пообещал освободить участников штурма Капитолия в случае победы на выборах
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social о намерении освободить участников штурма Капитолия, если одержит победу на грядущих президентских выборах.
10:30
На выставке «Россия» начались экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодёжи
На международной выставке-форуме «Россия» начались экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) из других стран. Порядка 2 тыс. участников ВФМ-2024 из 147 государств приехали на выставку, чтобы вживую познакомиться с достижениями России.
10:29
Синоптик Вильфанд предупредил о «сложной погоде» на юге Западной Сибири
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.
10:27
В Тюменской области рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях
Согласно новому исследованию, самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Тюменской области стали позиции руководителей IT-проектов и отдела продаж.
10:27
В Тюмени гастрономический фестиваль по случаю Масленицы пройдёт 16—17 марта
Гастрономический фестиваль «Гуляй, Масленица!» пройдёт в Тюмени в предстоящие выходные — 16 и 17 марта.