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AC: Байден, поддержав кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, отправил Восточной Европе сигнал угомониться

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Несмотря на ухудшающиеся когнитивные способности, Байден, похоже, сделал интересный выбор, поддержав кандидатуру бывшего голландского премьера Марка Рютте на пост генсека НАТО, пишет обозреватель The American Conservative Сумантра Майтра. Глава Белого дома таким образом поддержал главенство старой Европы на континенте и отправил бывшему коммунистическому востоку сигнал угомониться.
AC: Байден, поддержав кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, отправил Восточной Европе сигнал угомониться
AP
Похоже, что следующим генеральным секретарём НАТО станет «характерно высокий, бережливый и стойкий — хотя и скандальный — голландец» Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов, пишет в своей статье для The American Conservative Сумантра Майтра из Института американских идей.

Рютте уже, по-видимому, заручился поддержкой Джо Байдена. Его главным конкурентом в борьбе за этот пост была премьер-министр Эстонии Кая Каллас, дочь бывшего прибалтийского коммунистического функционера Сийма Калласа.

И если новость о Рютте соответствует правде, то президент Байден, несмотря на его ухудшающиеся когнитивные способности, сделал здесь интересный расчёт, молчаливо поддержав главенство на европейском континенте старой Европы, а не бывшего коммунистического востока.

Эта демонстрация силы стала сигналом востоку, чтобы тот угомонился, считает автор. По словам Майтра, наличие на посту генсека НАТО Каи Каллас или, что ещё хуже, Христи Фриланд из Канады неизбежно привело бы к ещё большей конфронтации с Россией, поскольку их риторика «апокалиптически бинарна».

«Это было бы всё равно, как если бы Хиллари Клинтон стала президентом США», — отметил автор.
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American Conservative США Северная Америка
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