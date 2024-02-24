AC: Байден, поддержав кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, отправил Восточной Европе сигнал угомониться

19:33 «Спартак» нанёс поражение «Северстали» в матче КХЛ Столичный «Спартак» нанёс поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:33 Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой Владимир Зеленский сообщил о подписании двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности с Италией и Канадой.

19:29 Главу нацполиции Волынской области задержали за торговлю автомобилями для ВСУ Главу нацполиции Волынской области Украины Юрия Крошко задержали по делу о торговле автомобилями, предназначавшимися для ВСУ.

19:27 Нападающий «Динамо» Гусев побил рекорд Мозякина в КХЛ Нападающий столичного «Динамо» Никита Гусев побил бомбардирский рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:19 Глава ЕК сообщила о планах Евросоюза открыть в Киеве «офис обороны и инноваций» Евросоюз планирует открыть в Киеве «офис обороны и инноваций», сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

19:17 Дубль Галиева помог «Ак Барсу» обыграть «Амур» в матче КХЛ Казанский «Ак Барс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:12 Глава ГУР Украины Буданов похвалил начальника Генштаба России Герасимова Глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью The Telegraph похвалил начальника Генштаба России Валерия Герасимова за его работу на посту, отметив его особую силу и незаменимость.

18:58 «СТРАНА.ua»: в ВСУ сообщили о выходе из Ласточкина ВСУ оставили населённый пункт Ласточкино, который находится вблизи Авдеевки в ДНР. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные украинских военных.

18:58 Сёмин: «Краснодару» не нужны лишние люди, у них обойма высокого уровня Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре оценил трансферную кампанию «Краснодара».

18:50 «Динамо» победило ЦСКА в товарищеском матче «Динамо» обыграло ЦСКА в товарищеском матче.

18:47 Глушаков допустил, что летом завершит спортивную карьеру Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Денис Глушаков рассказал, что летом примет решение по дальнейшей спортивной карьере.

18:44 Степанова: нам с Большуновым надо соревноваться в том, кто больше детей на лыжню выведет Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о заочном конфликте с Александром Большуновым.

18:44 Главы МИД Британии и Польши рассказали о приоритетах «друзей Украины» Главы МИД Британии и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский перечислили пять основных приоритетов так называемых друзей Украины.

18:36 УНИАН: украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе Украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе с Венгрией.

18:33 Камоцци назвал Миранчука лучшим россиянином в Европе Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучшего российского футболиста в Европе.

18:28 Женская сборная России по футболу сыграет с командой Ботсваны на сборе в Турции Женская сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Ботсваны на тренировочном сборе в Белеке (Турция).

18:25 СНБО Украины: гарантии США по Будапештскому меморандуму несостоятельны Ситуация с Будапештским меморандумом указала на несостоятельность гарантий безопасности США, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

18:17 Нагорный считает, что организация Игр Будущего превосходит Олимпийские игры Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный заявил, что организация Игр Будущего превосходит Олимпийские игры.

18:15 Германия потратила на поддержку Украины около €32 млрд Общие траты Германии на поддержку Киева составили на данный момент около €32 млрд. Об этом сообщили в федеральном правительстве ФРГ.

18:09 Бензема: те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу, — лжецы Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема опроверг информацию о том, что хочет вернуться в Европу.

18:03 Депутат Чепа: за переговоры по Украине отвечают западные лидеры, а не Зеленский За проведение переговоров по украинскому урегулированию отвечают лидеры западных стран, а не Владимир Зеленский, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

17:59 Liga Pro Team победила Paris Phygital на групповом этапе по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего Завершился игровой день группового этапа по фиджитал-баскетболу со Сбером в рамках Игр Будущего.

17:50 NYT: Украина может предпринять попытку нового контрнаступления в 2025 году В лучшем случае Украина может попытаться пойти в новое контрнаступление в 2025 году.

17:44 Винер назвала Тутберидзе величайшим тренером Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

17:40 Премьер Словакии Фицо выступил против железного занавеса вокруг России Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что против выстраивания железного занавеса вокруг России.

17:29 Лодыгин входит в число кандидатов на вызов в сборную России Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что Юрий Лодыгин может быть вызван в национальную команду на матчи с Сербией и Парагваем.

17:28 Мэр сообщил о ранении мирного жителя Горловки при обстреле ВСУ Мирный житель получил ранение в результате сброса в Горловке взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВСУ.

17:15 При приёме товаров на складе Ozon нашли наркотики При приёме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге нашли наркотическое вещество, его передали правоохранительным органам.

17:14 Благодаря шайбе Яковлева «Металлург» обыграл «Витязь» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

17:04 «Трактор» по буллитам победил «Авангард» в КХЛ «Трактор» победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

17:00 Глава СНБО заявил, что не все на Западе хотят победы Украины в конфликте Не все западные страны хотят победы Украины в конфликте. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

16:50 СЭ: Захарян избежал серьёзной травмы Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян избежал серьёзной травмы.

16:46 Банки призвали Британию утвердить правовые нормы до изъятия активов России Международные банки призвали власти Великобритании установить правовые нормы перед возможным изъятием российских активов, так как это грозит судебными разбирательствами.

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16:35 Баскетболист УНИКСа Лазарев рассказал о собственной программе тимбилдинга Баскетболист УНИКСа Иван Лазарев, принимающий участие в Играх Будущего, рассказал о собственной программе тимбилдинга.

16:30 Лазарев — о победе в Евролиге с ЦСКА: испытал яркие эмоции, некоторые моменты даже не помню Баскетболист УНИКСа Иван Лазарев, принимающий участие в Играх Будущего, вспомнил победу в Евролиге с ЦСКА.

16:27 Медведев назвал премьера Италии тупицей после её слов о России и ХАМАС Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал премьера Италии Джорджу Мелони тупицей после её слов о роли России в нападении ХАМАС на Израиль.

16:19 Чистяков: в «Сочи» мне нужно реанимировать свою карьеру Защитник Дмитрий Чистяков рассказал о причинах перехода из «Зенита» в «Сочи».

16:18 Сотрудницу банка обвинили в хищении у пенсионеров более 3 млн рублей Финансового эксперта из Соликамска обвинили в хищении 3 млн рублей у 12 пенсионеров.

16:04 Министр спорта Татарстана сообщил о желании нескольких стран принять Игры Будущего Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о желании нескольких стран принять Игры Будущего.

16:00 Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник украинских войск над территорией Белгородской области. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

15:55 Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ Один человек погиб, ещё один получил ранение в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

15:51 XGod победила Rare Atom на групповом этапе в CS 2 + лазертаг на Играх Будущего Завершился второй день группового этапа CS 2 + лазертаг в рамках Игр Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.

15:50 В Петербурге семиклассника госпитализировали после бутылки коньяка Семиклассник выпил бутылку коньяка, после этого его госпитализировали в тяжёлом состоянии в одну из больниц Санкт-Петербурга.

15:40 Матыцин отметил, что Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

15:37 Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 29 606 Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 29 606, сообщает Министерство здравоохранения анклава.

15:25 Путин оценил вклад Вячеслава Лебедева в становление судебной системы России Российский лидер Владимир Путин в телеграмме заявил, что председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев внёс существенный вклад в становление и развитие современной правовой и судебной системы.

15:25 Баскетболист Лазарев объяснил, почему решил возобновить карьеру после полуторалетней паузы Баскетболист УНИКСа Иван Лазарев, принимающий участие в Играх Будущего, объяснил, почему решил возобновить карьеру после полуторалетней паузы.

15:20 Баскетболист УНИКСа Лазарев заявил, что профессиональный атлет для геймеров не является авторитетом Баскетболист УНИКСа Иван Лазарев, принимающий участие в Играх Будущего, заявил, что геймеры живут в своём мире и профессиональный атлет для них не авторитет.