IP: защита Украины и Европы не входит в приоритеты США независимо от исхода президентских выборов

Украинский конфликт показал зависимость Европы от США как в военном, так и в политическом плане, пишет Internationale Politik. Между тем, помощь Украине и защита Европы не входит в основные национальные интересы США, и возможная победа Байдена не изменит ситуацию. Поэтому американские эксперты настаивают на концепции НАТО, в котором основное бремя будет нести не Вашингтон, а европейцы.

Украинский конфликт обнажил зависимость Европы от США в сфере безопасности и военную, а также экономическую уязвимость Евросоюза, пишет Internationale Politik. Даже если европейцы стали больше тратить на оборону, им ещё предстоит многое наверстать после десятилетий недостаточного инвестирования. Без США европейцы сейчас не смогли бы защитить себя.

Американцы имеют в своём распоряжении быстро развёртываемые, боеспособные вооружённые силы с запасами боеприпасов, которых нет у большинства европейских стран, а НАТО организовано таким образом, что европейские армии, по сути, состыкованы с оперативным планом под руководством США. Но дело не только в военном превосходстве: США также являются бесспорным политическим лидером. Ни одна европейская столица не способна так объединить европейцев, как Вашингтон. После начала украинского конфликта Европа была более чем благодарна США за то, что они, как и во времена холодной войны, взяли на себя инициативу и предоставили огромные ресурсы.

Какое-то время многие в Европе игнорировали тот факт, что украинский конфликт не изменил две фундаментальные тенденции в США — переориентацию американской внешней политики на Азию и глубокий внутренний раскол в Америке по вопросу о том, остаётся ли защита Европы жизненно важным американским национальным интересом. Однако отсутствие помощи со стороны США в поддержку Украины с начала года встревожило европейцев. Чем ближе президентские выборы в США в ноябре 2024 года, тем сильнее перспектива очередной победы Дональда Трампа нависает над трансатлантическим альянсом как дамоклов меч.

Конечно, Трамп может покинуть НАТО только с одобрения обеих палат Конгресса или при наличии большинства в две трети голосов в Сенате. Но даже без формального выхода планы НАТО, разрабатываемые в консервативных американских аналитических центрах, близких к Трампу, будут иметь серьёзные последствия для европейцев. Однако Европа не должна питать иллюзий. Даже если Джо Байден победит на президентских выборах в США 5 ноября, это в лучшем случае даст европейцам больше времени на необходимые процессы адаптации, но не избавит их от фундаментальной необходимости большей европеизации НАТО.

Эксперты пропагандируют концепцию «спящего НАТО», по которой США выступают в роли как бы «молчаливого» партнёра. Европейцы никогда не добьются укрепления политики безопасности в Европе, пока США продолжают нести основное бремя европейской обороны. А поскольку поддержка Украины не представляет жизненно важных национальных интересов для США, высокие затраты не оправданы. Поэтому необходимо создать не ориентированную на США архитектуру европейской безопасности, в которой американские войска будут использоваться только в крайнем случае.