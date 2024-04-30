НАТО ведёт себя как хулиган, который всех задирает, но если ему придётся воевать с Россией и Китаем, то он проиграет, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Альянс только и делает, что убивает людей — от Афганистана до Украины, — и хочет получить российские ресурсы, но потерпит неудачу, уверен эксперт.

Столтенберг от этого не в восторге. Он называет это «гибридной агрессией».

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: НАТО — словно задира, выкрикивающий оскорбления в адрес людей, просто проходящих мимо. Однако если всё же дойдет до конфликта, и НАТО в самом деле придётся сражаться с Россией и Китаем, то НАТО проиграет. Всё просто. И не понимать этого, не иметь совести признать, что, собственно, война не является для нас единственным вариантом, как и убийство людей…





Но этот чёртов ответ — единственный, к которому раз за разом приходит НАТО. Только взгляните, сколько местных… сколько афганцев мы способны убить, сколько иракцев мы способны убить, сколько сирийцев мы способны убить. Боже, посмотрите, сколько украинцев сейчас из-за нас погибает.





И ради чего? За что вообще они умирают?





За ложь, которая лежит в основе жажды и амбиций Запада захватить все природные ресурсы России. Вот в чём заключается конечная цель. Борьба за свободу, демократию и тому подобное – всё это чушь. Тут речь о деньгах и о том, кто контролирует ресурсы.



Они говорят: «Не дай бог Россия будет действовать независимо и не будет находится у нас под полным контролем — это ведь конкурент». И Запад серьёзно просчитался, когда решил наказать Россию. «Мы введём санкции против России». Ну, удачи вам, ребята. И как результат? Не слишком-то хороший…



Дата публикации 29 апреля 2024 года.