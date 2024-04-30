AP: генсек НАТО упрекнул членов альянса за медленные поставки вооружений Киеву

02:35
Полянский: руководство международных организаций не реагирует на притеснения СМИ
Руководства профильных международных организаций, которые не реагируют на случаи притеснения СМИ ангажированы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
02:26
В результате стрельбы в Северной Каролине погибли три правоохранителя
Три правоохранителя погибли, пятеро пострадали из-за стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина.
02:19
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили.
02:13
Журналист Карлсон опубликовал интервью с российским философом Дугиным
Журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным.
02:02
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность.
01:58
Полянский: США стремятся к установлению глобальной диктатуры в цифровой сфере
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты стремятся к установлению глобальной диктатуры в цифровой сфере.
01:45
В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе Белгородской области.
01:41
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, информирует инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
01:35
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Курил.
01:21
В Белгороде объявлена ракетная опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность, сообщает МЧС Белгородской области.
01:17
Bloomberg: Белый дом изучает возможность запретить импорт урана из России
Белый дом рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащённого урана из России.
01:07
Reuters: хуситы атаковали два американских эсминца и балкер в Красном море
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало два эсминца ВМС Соединённых Штатов.
00:55
Экс-агент США получил 21 год тюрьмы за попытку передать сведения «агенту России»
Бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединённых Штатов Джаре Себастьяна Далка приговорили к 21 году тюрьмы за попытку передать секретную информацию якобы российскому агенту.
00:42
Командование: убитый в Германии украинский военный оказался десантником
Один из убитых в Германии военных из Украины был военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады десантно-штурмовых Вооружённых сил Украины.
00:29
Украина провела третий раунд переговоров с США по соглашению о безопасности
Киев и Вашингтон провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины, заявили в офисе Владимира Зеленского.
00:20
СЦКК: ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке
ВС Украины за 45 минут выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка и Горловке.
00:09
Полянский: Киев бравирует причастностью к покушениям на российских журналистов
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов.
00:00
Царукян оценил шансы Шаблия в бою с Усманом Нурмагомедовым
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян прокомментировал бой в Bellator между соотечественниками Александром Шаблием и Усманом Нурмагомедовым.
23:56
ЦПВС: самолёты коалиции восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство САР
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что самолёты коалиции восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.
23:47
Умер британский писатель Кристофер Сэнсом
Британский писатель Кристофер Джон Сэнсом умер в возрасте 71 года.
23:44
Кривцов: «Краснодару» нужно выигрывать свои игры
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
23:38
Германия передала Украине 10 БМП Marder и снаряды для танков Leopard 2
Немецкое правительство сообщило, что власти Германии передали киевским властям десять БМП Marder и снаряды для танков Leopard 2.
23:32
Хачанов победил Коболли и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
23:25
Минздрав рассказал о состоянии раненных в Карачаево-Черкесии силовиков
В Минздраве Карачаево-Черкесии рассказали о состоянии силовиков, раненных при нападении на пост ДПС.
23:17
У экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Нганну умер 18-месячный сын
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну сообщил о потере сына.
23:13
США сорвали участие представителя России в работе комитета по информации ГА ООН
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США сорвали участие российского представителя в работе 46-й сессии комитета по информации ГА ООН.
23:09
Карпин — о победе над «Оренбургом»: до гола Комличенко на табло был какой‑то сюрреализм
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе над «Оренбургом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
22:57
Британский депутат Болдуин признала неэффективность санкций против России
Председательница специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила о несостоятельности и неэффективности санкционных ограничений, введённых против России.
22:53
Котов уступил Синнеру в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Павел Котов не смог пробиться в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
22:49
Овчинников: «Зенит» психологически не готов драться за титул РПЛ
Российский тренер Валерий Овчинников высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
22:44
Торговое судно в Красном море получило повреждения
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что торговое судно, атакованное в Красном море, получило повреждения.
22:31
Белый дом: Украина уже получает обещанные Вашингтоном вооружения
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что киевские власти уже получают вооружения, о которых Соединённые Штаты ранее объявили в рамках возобновлённой программы военной помощи.
22:27
Салихова: видимо, «Краснодар» тоже без моих цитат не мотивирован побеждать
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
22:20
Захарова напомнила США о запрете Зеленскому вести переговоры с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы американского Госдепа Энтони Блинкена о переговорах, напомнила США о запрете Зеленскому вести переговоры с российской стороной.
22:10
Касаткина проиграла Путинцевой и не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA в Мадриде
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде (Испания).
22:09
Военкомы в Одессе пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе, выполняющего роль военкомата, пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти.
22:04
«Матч ТВ»: Гребёнкин в текущем сезоне не будет выступать за «Торонто» из‑за травмы
Российский нападающий Никита Гребёнкин не сможет принять участие в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс» из-за повреждения.
21:55
Ротенберг — о Гребёнкине в «Торонто»: сожаление, что он не продолжит развиваться в России
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о переходе нападающего Никиты Гребёнкина в «Торонто Мэйпл Лифс».
21:53
Сенатор Джабаров подверг критике заявление США о переговорах по Украине
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о переговорах по Украине.
21:42
Гол Комличенко принёс «Ростову» победу над «Оренбургом» в матче 26-го тура РПЛ
«Ростов» победил «Оренбург» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:39
Страница Тимура Иванова исчезла с сайта Минобороны
Страница с биографией заместителя министра обороны России Тимура Иванова исчезла с сайта российского Министерства обороны на фоне предъявленных ему обвинений по делу о взятках.
21:33
Терещенко назвал Разина лучшим тренером сезона КХЛ
Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о лучшем тренере в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
21:28
США отсрочили санкции для ряда транзакций с российскими банками
В американском Министерстве финансов заявили, что власти Соединённых Штатов разрешили до 1 ноября 2024 года связанные с энергетикой транзакции с финансовыми учреждениями из России.
21:24
Наместникову диагностировали перелом челюсти после попадания шайбы
Российский нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников получил повреждение челюсти после матча с «Колорадо Эвеланш».
21:17
Иванишвили: Грузию и Украину используют как пушечное мясо против России
Основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», почётный председатель партии Бидзина Иванишвили заявил, что сторонники глобальной партии войны используют Грузию и Украину как пушечное мясо против России.
21:12
Безруков: хочется, чтобы меня запомнили как футболиста, а не как актёра комедийно‑циркового жанра
Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал ситуацию со своей шуткой после матча 26-го тура с «Зенитом».
21:04
Суд над Депардье по делу о домогательствах назначен во Франции на октябрь
Судебное разбирательство в отношении французского актёра Жерара Депардье состоится в октябре во Франции.
20:56
Черевченко: над предложением возглавить «Факел» думал 30 минут
Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался о своём назначении в воронежский клуб.
20:54
Командир расчёта артиллеристов показал удары по ВСУ в Харьковской области
Командир расчёта артиллеристов с позывным Сибирь показал в репортаже военкора RT Александра Симонова, как военные накрыли огнём два пункта дислокации ВСУ в Харьковской области.
20:44
Надаль навестил российскую теннисистку Корнееву в больнице Барселоны
22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль проведал российскую теннисистку Алину Корнееву, которой была проведена операция на кисти.