AP: генсек НАТО упрекнул членов альянса за медленные поставки вооружений Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг упрекнул членов блока за то, что они вовремя не предоставили Киеву обещанную ими помощь, сообщает Associated Press. По его словам, таким образом члены альянса позволили России использовать своё преимущество.

Страны НАТО вовремя не предоставили Киеву то, что обещали, — об этом, как сообщает Associated Press, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с Зеленским в украинской столице. Тем самым, по его словам, они позволили России использовать своё преимущество, пока истощённые силы Киева ждут военных поставок из США и Европы.



«Серьёзные задержки с поддержкой означают серьёзные последствия на поле боя», — отметил Столтенберг.



Западные партнёры Киева неоднократно клялись поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Но жизненно важная военная помощь со стороны США задержалась на полгода из-за политических разногласий в Вашингтоне, а производство вооружений в Европе не поспевало за спросом.



При этом собственное производство на Украине только сейчас начинает набирать обороты.