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WSJ: успехи России грозят Украине обрушением фронта

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Продвижение российской армии в Донбассе выявило уязвимость позиций ВСУ. Более того, по мнению аналитиков, существует вероятность, что при дальнейшем давлении сил Москвы украинская линия фронта развалится, сообщает The Wall Street Journal.
WSJ: успехи России грозят Украине обрушением фронта
AP

Недавние отступления к западу от Авдеевки выявили уязвимость Украины. Однако её неудачи — это не только результат задержек западной помощи, но и проблемы с набором солдат, на оснащение и подготовку которых понадобиться время, пишет The Wall Street Journal.

России пока не удалось осуществить крупномасштабный прорыв, но она добивается постепенного прогресса в установлении контроля над Донбассом. Более того, её войска приближаются к «большому призу» — Часову Яру и Покровску, в результате чего ключевые позиции ВСУ в регионе окажутся под угрозой, заявил в интервью изданию австрийский аналитик Франц-Штефан Гади.   
 
По его словам, основная цель атак — «медленно ослаблять оборону Украины вдоль линии фронта». В результате вооружённые силы Москвы должны получить возможность «маневрировать и захватывать тактически и оперативно важные военные объекты».
 
Дальнейшие действия российской армии остаются под вопросом. Некоторые эксперты считают, что она не станет совершать глубокое продвижение вперёд, а будет пытаться взять украинские части в кольцо.  
 
Тем не менее, по мнению Гади, остаётся вероятность более существенного прорыва обороны ВСУ. «Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году является реальной», — подчеркнул аналитик.
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Wall Street Journal США Северная Америка
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