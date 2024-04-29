WSJ: успехи России грозят Украине обрушением фронта

Продвижение российской армии в Донбассе выявило уязвимость позиций ВСУ. Более того, по мнению аналитиков, существует вероятность, что при дальнейшем давлении сил Москвы украинская линия фронта развалится, сообщает The Wall Street Journal.

Недавние отступления к западу от Авдеевки выявили уязвимость Украины. Однако её неудачи — это не только результат задержек западной помощи, но и проблемы с набором солдат, на оснащение и подготовку которых понадобиться время, пишет The Wall Street Journal.

России пока не удалось осуществить крупномасштабный прорыв, но она добивается постепенного прогресса в установлении контроля над Донбассом. Более того, её войска приближаются к «большому призу» — Часову Яру и Покровску, в результате чего ключевые позиции ВСУ в регионе окажутся под угрозой, заявил в интервью изданию австрийский аналитик Франц-Штефан Гади.

По его словам, основная цель атак — «медленно ослаблять оборону Украины вдоль линии фронта». В результате вооружённые силы Москвы должны получить возможность «маневрировать и захватывать тактически и оперативно важные военные объекты».

Дальнейшие действия российской армии остаются под вопросом. Некоторые эксперты считают, что она не станет совершать глубокое продвижение вперёд, а будет пытаться взять украинские части в кольцо.

Тем не менее, по мнению Гади, остаётся вероятность более существенного прорыва обороны ВСУ. «Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году является реальной», — подчеркнул аналитик.