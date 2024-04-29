NYT: брешь в украинской обороне помогла России перехватить инициативу на фронте

Российские войска добиваются заметных успехов на передовой, выбив ВСУ из нескольких населённых пунктов на восточном фронте, пишет The New Yokr Times. По словам издания, Москва усиливает наступление, пользуясь задержкой военной помощи США Киеву.

За последнюю неделю российские войска захватили или вошли примерно в полдюжины деревень на восточном фронте Украины. Их успех подчеркивает ухудшение ситуации в регионе для ВСУ, уступающих по вооружению и численности, пишет The New York Times.

По мнению экспертов, Москва намеренно усиливает наступление. Она стремится использовать возможность для продолжения атак до того, как Киев получит первую партию новой «крайне необходимой» военной помощи США.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что «наиболее сложная ситуация» сейчас наблюдается к западу от Авдеевки. После её сдачи в феврале украинцы отошли к новой линии обороны, находящейся примерно в трёх милях от посёлка, но теперь и она оказалась захвачена российскими силами, отмечает издание.

Положение Киева также ухудшается из-за то, что брешь в украинской обороне позволила войскам Москвы взять под контроль Очеретино. Вдобавок они продвигаются к Часову Яру, после захвата которого на их прямой линии огня окажется Константиновка, главный пункт снабжения украинских войск на большей части восточного фронта, обращает внимание The New York Times.