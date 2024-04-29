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Berliner Zeitung: неожиданное падение Очеретино ставит вопрос о состоянии ВСУ

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Резкий прорыв российских войск под Очеретино ставит вопросы об организации фронта на востоке Украины. Berliner Zeitung констатирует, что хотя официальный Киев молчит о причинах катастрофы ВСУ под Очеретино, из обсуждения в украинской части сети, можно сделать вывод, что как минимум одно из подразделений отступило до прихода сменщиков. Встаёт вопрос — останется ли такое нескоординированное поведение единичным случаем?
Berliner Zeitung: неожиданное падение Очеретино ставит вопрос о состоянии ВСУ
AP
Подвижки фронта на востоке Украины стали неожиданностью как для ВСУ, так и для международных наблюдателей. То, что «украинские бойцы 115-й механизированной бригады отошли без особого сопротивления, вызвало много дискуссий внутри Украины», — пишет немецкая Berliner Zeitung. В Киеве ищут, на кого переложить политическую ответственность.
 
«Хотя военное руководство в Киеве не прокомментировало инцидент, в украинской прессе и социальных сетях ходят слухи». Николай Мельник, чья бригада должна была сменить 115-ю, заявил в Facebook*, что «некоторые подразделения просто сбежали со своих позиций» и тем самым «подложили дерьмо» ВСУ.
 
Немецкая газета констатирует, что судя по украинским сообщениям, на фронте сложилась ситуация «фатального недопонимания», и части «досрочно покинули свои посты». Теперь, однако, стоит вопрос — останется ли это происшествие единичным случаем или же ему грозит повторение.

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источник
Berliner Zeitung Германия Европа
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