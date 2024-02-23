Die Welt: солдаты ВСУ расписываются в своей беспомощности из-за снарядного голода

У одного из украинских расчётов «Град» осталось 4 ракеты, вместо штатных 40, сообщает корреспондент Die Welt. Украинские солдаты, с которыми он встречался уже несколько раз после начала конфликта, расписываются в своей беспомощности из-за поразившего ВСУ снарядного голода: «мы не можем ничего сделать». Немецкий журналист констатирует, что фронт пришёл в движение, и ожидается отступление украинских частей не только в Донбассе, но и в Запорожье.

Посмотрим на Украину, на регион Запорожье со Штеффеном Шварцкопфом. Доброе утро из Берлина в Запорожье, Штеффен. Большая проблема украинских военных — боеприпасы, которых не хватает. Что это означает конкретно? Вы осмотрелись на месте, что вы увидели?

ШТЕФФЕН ШВАРЦКОПФ, корреспондент телеканала Die Welt: Итак, на данный момент мы в Запорожской области*, вчера мы были ещё в Донецкой области* и там встретили солдат из ракетно-артиллерийского подразделения, того самого ракетно-артиллерийского подразделения, которое мы до этого уже дважды сопровождали. Примерно год назад, около полугода назад и сейчас вот снова. И на самом деле мужчины нам сказали: «Мы будем там, мы снова будем атаковать российские позиции». Как только мы встретились с ними, возникла проблема, и довольно серьёзная проблема. Они получили цели от разведки, но ракет у них не было.

На самом деле в ракетном расчёте «Град» обычно 40 снарядов — у парней осталось ровно четыре, и они сказали: «Мы не можем ничего сделать», «Надо приберечь эти ракеты сейчас на крайний случай, на действительно самый крайний случай» и «Мы даже не можем себе позволить запустить несколько оставшихся ракет». Так что это очень конкретный пример того, что значит сражаться без оружия, без боеприпасов.

А русские продолжают туда наступать. Мы это видели, видели издалека Авдеевку, видели и завод там, где в последнее время укрывались украинские солдаты. Мы видели дым, поднимающийся перед Авдеевкой, к западу от Авдеевки. Это означает, что русские сейчас пытаются продвинуться дальше на запад.

Теперь пару слов о месте, где мы находимся, Запорожье. Мы все знаем Работино, это место, которое украинцы завоевали прошлым летом, потому что теперь они почти снова находятся на грани потери этого города, этого маленького городка. В Киеве же, теперь взглянем на столицу, всё ещё пытаются упражняться в оптимизме, и тон, который там слышим, всё ещё относительно оптимистичен.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2024 года.





* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).