«Сначала смеялись, теперь боимся» — Юлиан Рёпке из Bild оценил полевую разработку российских солдат

ВСУ опубликовали видео с неказистым самодельным бронированным транспортом российских солдат. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке отмечает, что если поначалу над полевой разработкой российских солдат смеялись, то теперь и ВСУ, и западные обозреватели вынуждены называть её «историей успеха». Самодельный транспорт позволяет российским солдатам проникать вглубь кварталов Красногоровки под Донецком — населённого пункта, удерживаемого ВСУ.

ЮЛИАН РЁПКЕ, военный обозреватель Bild: Ещё одна вещь, на которую нам нужно обратить внимание, — это так называемые танки-черепахи. Этот полностью перестроенный, с чем-то вроде крыши или своего рода защитного покрытия, танк российской армии, который был переброшен сюда в последние несколько дней. Над ним мы — давайте посмотрим на него ещё раз, — над ним мы недавно смеялись, и даже украинцы говорили: «Что это за комичная машина, похоже на что-то из Первой мировой войны». И это действительно так.

Но после того как там был уничтожен прототип, русские построили следующие, больше машин — этих «танковых черепах» или как-то так. И теперь мы видим, что он также относительно успешно используется в Красногоровке и, похоже, обеспечивает относительно хорошую защиту сидящим внутри.

Теперь мы видим ещё одно украинское видео, на котором он идёт впереди и едет по дороге, которая уже расчищена от мин. Сейчас мы посмотрим и увидим, как он почти попал под прямой огонь. Здесь мы это видим довольно хорошо, позвольте промотать чуть вперёд. А теперь давайте ещё раз посмотрим, надеюсь, вы это видите хорошо, вот этот танк. И то, что мы только что видели, — это окружность из взрывов и это 155-миллиметровые артиллерийские кассетные боеприпасы с Запада, которые бьют напрямую и при этом не наносят никакого ущерба, по крайней мере видимого.

Теперь мы снова видим взрыв вокруг. Украинцы нарезали его так, чтобы показать, что следующий взрыв уже здесь. Ещё один взрыв. Вот он, но он тоже не оказал воздействия. И он продолжает идти. И надо сказать, что то, над чем смеялись в начале — мягко говоря, да, забавно, что русские строят что-то подобное, — это уже, к сожалению нужно признать, история успеха. Потому что именно такой монстр, такой танковый монстр позволяет русским проехать прямо через украинский город. И продолжать двигаться вперёд.

И то, на что нам можно обратить внимание, находится сверху, надеюсь, вы это видите, вот это вот здесь. Такая тень, такая белая точка — это излучатель помех. Мы не знаем, работает ли это, но мы, по крайней мере, знаем, что русские построили на нём массивную систему подавления, которая должна защищать этот танк, который сейчас ездит в виде гаража, от атак FPV-дронов. Надеюсь, вы можете его опознать. Как я уже сказал, это вот эта большая точка: там есть фотографии получше, но на видео это выглядит примерно так.

И мы видим, как я уже сказал, как эта машина, этот монстр просто движется по улицам Красногоровки и продолжает пробираться вперёд. И в конце концов им удаётся высадить туда войска, как и планировалось, а затем снова отступить. И конечно, нельзя на 100 процентов сказать, что было бы, если бы использовался другой транспорт. Однако сравнительно хорошо видно, что этот бронированный монстр движется по городу и виден издалека. И не атакуется... или всё же атакован, но не уничтожен украинскими защитниками, которые продолжают стрелять по нему из всего, что у них осталось.

Дата публикации 18 апреля 2024 года.