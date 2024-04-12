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Associated Press: ставка на дроны — США и Китай толкают мир к новой гонке вооружений

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Вашингтон и Пекин активно занимаются исследованием боевых беспилотников, оснащённых искусственным интеллектом. По мнению экспертов, без должного контроля эта технология может распространиться и попасть в руки экстремистов, что приведёт к росту нестабильности и конфликтов по всему миру, пишет Associated Press.
Associated Press: ставка на дроны — США и Китай толкают мир к новой гонке вооружений
AP

По мере обострения соперничества американские и китайские стратеги готовятся к новому виду войны. В ней эскадрильи воздушных и морских дронов, оснащённых искусственным интеллектом, должны работать вместе, словно пчелиный рой, чтобы сокрушить врага, пишет Associated Press. 

Согласно теории, сотни или даже тысячи таких машин будут участвовать в скоординированном бою. Один оператор сможет контролировать десятки беспилотников, часть которых должна переходить к выполнению новых целей посреди миссии на основе предварительной введённой программы, а не прямого приказа, поясняет издание.
 
По его мнению, конкуренция между Пекином и Вашингтоном по исследованию боевых дронов, использующих ИИ, напоминает ядерную гонку времён холодной войны. Вот только эту технологию будет сдерживать сложнее, поэтому странам-изгоям и боевикам, вероятно, удастся относительно легко обзавестись собственными «отрядами роботов-убийц».
 
Эксперты предупреждают, что распространение технологии приведёт росту нестабильности и конфликтов по всему миру. США и Китай, которые остаются бесспорными лидерами в этом направлении, лучше всего подходят на роль тех стран, которые могли бы подать пример, установив ограничения на военное использование беспилотников. Но их непримиримые споры и постоянная напряжённость вокруг Тайваня делают перспективы сотрудничества туманными, отмечает Associated Press. 
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источник
Associated Press США Северная Америка
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беспилотник война вооруженный конфликт искусственный интеллект Китай США технологии
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