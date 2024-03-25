«Не панацея и не ящик Пандоры» — директор Пентагона по цифровым технологиям о ИИ

Искусственный интеллект не сможет решить все насущные проблемы США, также, как не сможет стать причиной тотальной катастрофы. Такое мнение высказал уходящий в отставку в апреле директор Пентагона по цифровым технологиям Крейг Мартелл, пишет The Washington Times. Также Мартелл отметил, что ИИ не защитит страну от противников, но и они, воспользовавшись им, не смогут всё сразу изменить. При этом у искусственного интеллекта, конечно, есть потенциал.

Директор Пентагона по цифровым технологиям Крейг Мартелл покидает свой пост в апреле, «на прощание» он предостерёг технологические компании от заявлений о том, что ИИ и связанные с ним новые технологии могут решить все возможные проблемы, пишет The Washington Times.

По мнение специалиста, искусственный интеллект не является «волшебством». В обращении к членам комиссии по технологиям Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, Мартелл заявил, что ИИ не защитит США от противников, но и получение «нового мощного инструмента» конкурентами не приведёт к «немыслимой катастрофе».

Мнение о том, что тот, кто владеет новой разработкой в сфере ИИ, тот и побеждает «в корне неверно». Нужно рассматривать каждую конкретную сферу применения определённой технологии, что Мартелл и пытался делать во время своей работы. Но при этом, он всё ещё верит в мощный потенциал искусственного интеллекта.

Издание сообщает, что в прошлом месяце директор Пентагона по цифровым технологиям организовал встречу со всеми компаниями, которые занимаются разработками в сфере ИИ, даже со стартапами. В ходе несекретной части мероприятия он признал, что «Пентагон нуждается в помощи компаний из частного сектора», к которым нужно было обратиться раньше.

При этом далеко не все были довольны работой Мартелла. Согласно прошлогоднему опросу работников его ведомства, оценка его деятельности в основном негативная. Неудачным оказалось решение о «консолидации различных офисов департамента» и распределении ресурсов.

Сейчас же его команда, пока департамент переходит к новому руководству, поддерживает проект Пентагона «Репликатор». Он направлен на то, чтобы «внедрить искусственный интеллект в системы вооружения» и предоставить его в непосредственное использование военнослужащих. Министерство стремится поставить на вооружение «несколько тысяч вседоменных автономных систем» в рамках проекта «Репликатор» к августу 2025 года.