«Не панацея и не ящик Пандоры» — директор Пентагона по цифровым технологиям о ИИ
Директор Пентагона по цифровым технологиям Крейг Мартелл покидает свой пост в апреле, «на прощание» он предостерёг технологические компании от заявлений о том, что ИИ и связанные с ним новые технологии могут решить все возможные проблемы, пишет The Washington Times.
По мнение специалиста, искусственный интеллект не является «волшебством». В обращении к членам комиссии по технологиям Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, Мартелл заявил, что ИИ не защитит США от противников, но и получение «нового мощного инструмента» конкурентами не приведёт к «немыслимой катастрофе».
Мнение о том, что тот, кто владеет новой разработкой в сфере ИИ, тот и побеждает «в корне неверно». Нужно рассматривать каждую конкретную сферу применения определённой технологии, что Мартелл и пытался делать во время своей работы. Но при этом, он всё ещё верит в мощный потенциал искусственного интеллекта.
Издание сообщает, что в прошлом месяце директор Пентагона по цифровым технологиям организовал встречу со всеми компаниями, которые занимаются разработками в сфере ИИ, даже со стартапами. В ходе несекретной части мероприятия он признал, что «Пентагон нуждается в помощи компаний из частного сектора», к которым нужно было обратиться раньше.
При этом далеко не все были довольны работой Мартелла. Согласно прошлогоднему опросу работников его ведомства, оценка его деятельности в основном негативная. Неудачным оказалось решение о «консолидации различных офисов департамента» и распределении ресурсов.
Сейчас же его команда, пока департамент переходит к новому руководству, поддерживает проект Пентагона «Репликатор». Он направлен на то, чтобы «внедрить искусственный интеллект в системы вооружения» и предоставить его в непосредственное использование военнослужащих. Министерство стремится поставить на вооружение «несколько тысяч вседоменных автономных систем» в рамках проекта «Репликатор» к августу 2025 года.
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