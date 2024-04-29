«Придётся отступить до Краматорска» — Украине предрекли катастрофический сценарий

Последние военные успехи России не являются неожиданность, считает эксперт Мюнхенского университета бундесвера, Карло Масала. В эфире Die Welt он указывает, что Россия по-прежнему использует окно возможностей из-за задержек западных поставок оружия, которое продлится, по его оценкам, до июня или даже июля. Он ожидает, что ВСУ «придётся отступать вплоть до Краматорска» во избежание прорыва фронта.

ТОМАС КЛЮГ, ведущий Die Welt: Профессор Масала, давайте взглянем также на текущие события, а именно на развитие боевых действий на Украине, на востоке страны. Похоже, что русские начали несколько наступлений, и Украине приходится отступать. Какие выводы вы делаете из этих сообщений?

КАРЛО МАСАЛА, военный эксперт бундесвера: В конечном счёте, я думаю, это то, чего мы все ожидали — мощное российское наступление, которое настигло украинскую армию, которая ещё не имеет американского пакета помощи. И русские попытаются завоевать здесь территорию и поставить себя в более выгодную стартовую позицию перед американскими выборами. Потому что, я думаю, это решающий момент для Владимира Путина.

Вполне возможно, что мы увидим, что украинцам вскоре придётся отступить вплоть до Краматорска, что с украинской точки зрения было бы катастрофой средней тяжести. Будут ли прорывы на фронте, сейчас всё ещё невозможно сказать. Но если это произойдёт, то это, конечно, стало бы сокрушительным ударом по Украине.

МАРИ ДРОСТЕ, ведущая Die Welt: Как вы думаете, насколько большим является это окно возможностей, которым русские теперь могут воспользоваться? Ведь я имею в виду, что мы действительно ожидаем весеннего наступления войск Путина.

КАРЛО МАСАЛА: Я считаю, что временное окно продлится до июня — июля. И мы уже видим, как российские войска группируются и предпринимают различные наступления. Думаю, в ближайшие два месяца ситуация для украинских войск будет очень критической.

МАРИ ДРОСТЕ: Большое спасибо за вашу экспертизу сегодня утром, профессор Карло Масала. Большое вам спасибо.

ТОМАС КЛЮГ: Спасибо, профессор.

КАРЛО МАСАЛА: Спасибо вам, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2024 года.