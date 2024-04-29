Генерал Куят: «фатальная ошибка верить, что перспективы Украины улучшатся»
«Военная ситуация Украины критическая и с каждым днём становится всё сложнее», — заявляет экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят. В большом интервью, опубликованном в Overton Magazin, он выражает сомнения в том, что американский совет перейти в оборону поможет Киеву. По его мнению, «тактически умный подход России к захвату Авдеевки и хаотичный отход украинских вооружённых сил могут быть симптоматичными для дальнейшего хода боевых действий».
На новой волне мобилизации на Украине Куят останавливается особо. Страна имеет серьёзные демографические проблемы. «Возрастные группы от двадцати до тридцати лет численно очень слабы». В 1990-е ежегодно на Украине рождалось менее 200 тыс. мужчин, «многие из которых покинули страну уже очень давно». Бывший немецкий генерал заявляет, что Киев, приняв новый закон о мобилизации, хочет не только пополнить ряды ВСУ, но и «заставить платить» за конфликт население, которое «хочет, наконец, мира». «Подавляющее большинство, как показывают последние опросы, требуют дипломатического решения», — подчёркивает эксперт.
«Участники этой конференции должны задаться вопросом, приближает ли план Зеленского из 10 пунктов Украину хотя бы на шаг ближе к миру». По мнению Куята, это не так. Во-первых, потому что он не предлагает компромисс с Россией, а только выставляет «набор требований, которые России совершенно нереально выполнить». Во-вторых, в нём «игнорируются как причины войны, так и сложившаяся военная ситуация» на фронте.
В интервью, опубликованном немецким журналом Overton Magazin, Куят призывает политиков на Западе «не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира». Тот, «кто хочет спасти Украину, должен работать над тем, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее, и чтобы мирные переговоры между двумя воюющими государствами возобновились».
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