Украина была готова согласиться на условия России — редакция Welt получила черновой вариант Стамбульских соглашений

Украина и Россия весной 2022 года достигли мирного соглашения, которое, однако, так и не вступило в силу. Редакция Die Welt заявляет, что располагает итоговым черновиком переговоров и его содержание «взрывоопасно» — Киев согласился на большинство требований России: отказ от НАТО, сокращение армии, де-факто признание Крыма. Автор расследования полагает, что его финальное утверждение на встрече Путина и Зеленского не состоялось лишь из-за позиции тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона.

В моей студии находится Грегор Швунг из нашей внешнеполитической редакции Die Welt. Добрый день, Грегор. Ты провёл интересное расследование о том, что, по всей видимости, были мирные переговоры и мирный договор между Украиной и Россией уже в 2022 году, вскоре после начала войны 24 февраля.

ГРЕГОР ШВУНГ, внешнеполитическая редакция газеты Die Welt: Верно. Общеизвестно, что вскоре после начала войны прошли мирные переговоры. Всем известны фотографии из Стамбула, где при посредничестве Реджепа Тайипа Эрдогана была организована встреча и вели переговоры на Босфоре. Однако до сих пор мало что было известно о том, что на самом деле произошло потом. В действительности обе стороны продолжали встречаться онлайн через Zoom. И был составлен 17-страничный документ, в котором они договорились об условиях, при которых они прекратят боевые действия.

И они очень взрывоопасны, потому были очень далекоидущими. Обе стороны были готовы отдать многое, чтобы положить конец этой войне. Два наиболее важных момента заключаются в том, что Украина сказала: «Окей, мы считаем, что в будущем можно быть нейтральным государством», — то есть они окончательно отказались от членства в НАТО. А русские сказали в ответ: «Окей, если он (Зеленский. — ИноТВ) это сделает, то мы думаем, что это приемлемо, если западные государства дадут вам твёрдые гарантии безопасности», — то есть действительно обязывающее обещание, что если на вас снова нападут, то Запад вмешается и поддержит вас.

Но что было камнем преткновения — вопрос без ответа? Почему, в конце концов, всё же сблизились? Потому что сами по себе эти два пункта уже весьма взрывоопасны, и это более удивительно, чем то, что мы вообще знали на данный момент.

ГРЕГОР ШВУНГ: Дьявол кроется в деталях — пункты, выделенные красным. Но их относительно немного, всего три. Во-первых, не удалось договориться, на какую территорию распространяются эти гарантии безопасности, то есть что такое Украина. Это было спорным.

Было ясно, что Крым* больше не входит сюда, Украина фактически признавала за россиянами контроль над Крымом. Но Восточная Украина оставалась большим предметом раздора. Подпадает ли под гарантии та часть Восточной Украины, которую русские контролировали до войны, то есть между 2014 и 2022 годами, или же Донецкая и Луганская области** в административных границах? Это был большой предмет разногласий.

Вторым был вопрос о том, были ли должны все государства-гаранты, а именно пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Россию, единогласно согласиться с определением состояния оборонительной войны, для того чтобы Запад мог оказать помощь, или же одного государство-члена было бы достаточно. Если бы требовалось согласие всех, то русские, конечно, имели бы право вето и могли бы снова обойти этот механизм — большой пункт разногласий.

И последним предметом разногласий стал размер украинской армии. Украинцы пошли на уступки россиянам и приняли их требования о демилитаризации. Но по вопросу глубины (демилитаризации. — ИноТВ), обе стороны всё ещё были разделены. Эти три пункта должны были быть согласованы в ходе прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Но тогда почему договор не был подписан? Не потому ли, что Россия действительно решила достичь своих целей, не потому ли, что Путин в последнюю секунду сказал: «Нет, мне всё это не нравится, я хочу всю Украину себе»?

ГРЕГОР ШВУНГ: Действительно, россияне выдвинули дополнительные требования после Стамбула, также отмеченные курсивом в этом документе, относительно которых украинцы с самого начала заявили, что не будут в них участвовать. Но это нельзя считать большим предметом раздора. Это можно рассматривать скорее как материал для переговоров.

В конце концов эта встреча (Зеленского и Путина. — ИноТВ) не состоялась, потому что момент был исчерпан. О причинах можно только догадываться. Один раз на украинском телевидении прозвучало интересное заявление украинского переговорщика, который сказал, что в конце концов это не сработало, потому что причиной стал Борис Джонсон,*** приехавший в Киев и заявившей Украине, что не будет участвовать в таком соглашении. Потому что в качестве гарантов безопасности были бы задействованы пять постоянных членов Совета Безопасности, и тем самым возникает подозрение, что тут-то и был упущен момент. Но на сегодня мы можем только спекулировать на этой теме.

Что ж, теперь мы можем только спекулировать на том, когда вообще будут возобновлены мирные переговоры и есть ли выход из этой войны. Грегор, спасибо за твой доклад, твои пояснения и твою статью, которую стоит прочитать на сайте и в газете Die Welt. Спасибо.

ГРЕГОР ШВУНГ: Спасибо.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2024 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).



*** Песков назвал давление Лондона причиной отказа Киева подписать стамбульские соглашения. «Это было прямое давление со стороны Лондона», заявил Песков, ссылаясь на заявление главы партии «Слуга Народа» Давида Арахимии. «Все остальное — это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники», — добавил Песков.





