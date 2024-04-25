CBS News: Папа Римский призвал к мирным переговорам в секторе Газа и на Украине

Папа римский Франциск в интервью для телеканала CBS News призвал все страны, находящиеся в состоянии войны, прекратить боевые действия и обратиться к мирным переговорам. По словам понтифика, «мир, достигнутый путём переговоров, лучше, чем бесконечная война», и он молится о воцарении мира в секторе Газа и на Украине.

Папа Римский часто — практически в каждом обращении к прихожанам — призывает к миру. Он осудил атаку ХАМАС 7 октября, но вместе с тем призвал Израиль проявлять сдержанность.

Сейчас из Газы до нас доходят изображения голодающих детей. Как насчёт тех, кто называет это геноцидом?

Папа римский Франциск: Геноцид, каждый день в 7 часов вечера я звоню прихожанам в Газе. Там около 600 прихожан, и они рассказывают мне о том, что происходит. Это очень тяжело, очень-очень тяжело. Еда поступает, но за неё приходится бороться. Это очень тяжело.

Я знаю, что вы призываете к миру. Вы неоднократно призывали к прекращению огня в своих проповедях. Можете ли вы помочь в мирных переговорах?

Папа римский Франциск: Я могу о нём помолиться. И я так и делаю, я много молюсь.

В преддверии Международного дня защиты детей, который приходится на конец мая*, ООН сообщает, что более миллиона людей столкнутся с голодом в Газе, множество из них дети. Что можно сделать?

Папа римский Франциск: Не только Газа — мы должны думать и об Украине. Эти дети не умеют улыбаться. Я им что-то говорю, но они забыли, как улыбаться. И это очень тяжело, когда ребенок забывает улыбаться. Это действительно очень серьёзно. Очень серьёзно.

Есть ли у вас сообщение для Владимира Путина о том, что касается Украины?

Папа римский Франциск: Пожалуйста. Страны, находящиеся в состоянии войны, все страны, прекратите войну. Постарайтесь договориться. Стремитесь к миру. Мир, достигнутый путём переговоров, лучше, чем бесконечная война.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2024 года.





* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).