Есть некий изощрённый садизм в том, чтобы размахивать в конгрессе флажками страны, которую ты своими действиями методично уничтожаешь, рассуждает журналист Аарон Мате. По его мнению, «помощь» США Украине не только не защитит Киев. Если бы Америке не было плевать на Украину, она бы давно выбрала путь демократии.

ААРОН МАТЕ, журналист The Grayzone: Думаю, самое трагичное в этих показных действиях — в довесок к тому, что в зале конгресса США вообще размахивали флажками иностранного государства, — в том, что они размахивали флажками иностранного государства, которое они активно уничтожают...

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор YouTube-канала Judging Freedom: Верно.

ААРОН МАТЕ: ...которое используют с явной целью — чего администрация Байдена и не скрывала — ослабить Россию. Не защитить Украину, но ослабить Россию.





Заботься они о защите Украины, не блокировали бы на каждом этапе дипломатию. И до ввода российских войск, и после ввода, и после слов генерала Марка Милли, председателя Объединённого комитета начальников штабов США — даже он осенью 2022 года говорил: «Нам следует вести с Россией переговоры». Всё это проигнорировали, чтобы можно было жертвовать молодыми украинцами (и старыми тоже, ведь и их отправляют умирать) ради цели обескровить Россию.





Есть некий изощрённый садизм в том, чтобы размахивать флагом страны, которую ты активно уничтожаешь. А этот новый пакет финансирования в конечном итоге гарантирует именно это — что погибнет ещё больше украинцев. И для чего?





Мы всё это уже проходили: старались накачать Украину оружием, чтобы она вернула под свой контроль территории. Осенью 2022 года такое было достигнуто, и вот тогда им нужно было вести переговоры, по словам Марка Милли. Но они этого не сделали, а решили идти дальше. В итоге было контрнаступление, обернувшееся катастрофическим провалом.





Почему же мы думаем, что новые денежные вливания в Украину, когда она потеряла так много людей и территории, принесёт иной результат, чем прошлогоднее провальное контрнаступление? Никто не может объяснить почему. Всё, что нам подают, — это обман и бредни. И самое прискорбное — что расплачиваться за это будут украинцы.

Дата публикации 25 апреля 2024 года.