Berliner Zeitung: Украина упустила хорошую возможность обменять территории на членство в НАТО

Украина в НАТО взамен на уступку территорий России — хороший вариант прекращения конфликта, но, видимо, он упущен, считает профессор Клаус Бахманн. Колумнист Berliner Zeitung полагает, что теперь, когда Россия выигрывает, выйти на такую сделку будет намного сложнее. В своей статье он разбирает объективные политические препятствия в Брюсселе, Киеве и Москве на пути к такому соглашению.

Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории России, предложил в августе 2023 года Стиан Йенссен, начальник штаба генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Профессор Клаус Бахманн в колонке для Berliner Zeitung отмечает, что «к сожалению» этим высказыванием он «прежде всего собрал урожай гневных протестов», а после был вынужден «сдать назад».

Но Йенссен «был прав», уверен Бахманн, потому что предложил Киеву то, что «хорошо работало во всём мире в прошлом: сделка, основанная на обмене безопасности на территорию». Те, кто не верит в работоспособность этой модели, должны посмотреть на опыт Южной и Северной Кореи или же ГДР и ФРГ, уверен профессор Социально-гуманитарного университета (SWPS) в Варшаве.

«Применительно к Украине это означало бы: Россия гарантирует присоединённым территориям и их жителям безопасность от атак Украины, а НАТО гарантирует безопасность остальной части Украины от атак России», — продолжает профессор. Лучшей сделки, по его мнению, для Киева пока не предвидится.

Отказ от этой выгодной сделки произошёл из-за ошибочной веры в то, что Киев «мог бы ещё больше улучшить свою стартовую позицию для переговоров». Теперь же немецкая пресса сообщает, что это предложение снова всплыло на полях последнего саммита НАТО, но, как отмечает Бахманн, «при гораздо менее благоприятных обстоятельствах, чем летом прошлого года». По мнению Бахманна, в новых условиях у Украины гораздо меньше шансов на такую сделку: для этого есть объективные препятствия как в Москве, так и в НАТО и самом Киеве, которые пришлось бы преодолеть.

Наименьшее препятствие, на которое можно не обращать внимания, — это нежелание Киева идти на такую сделку. «Если последние несколько недель что-то и показали, так это полную зависимость Украины от западных поставок помощи и оружия»: без поставок от НАТО «украинская армия всё ещё может отступать, но не воевать». Поэтому «если НАТО и Россия договорятся, спор о принадлежности части Херсонской или Запорожской областей* вряд ли помешает сделке».

Но есть проблема, объективная юридическая проблема, с утверждением условий отказа от территорий. «Для этого необходимо большинство — две трети голосов в парламенте — и референдум», но будет трудно объяснить украинцам, почему выборы президента не состоятся, а референдум надо провести, даже в условиях отсутствия 7 млн беженцев, признаёт Бахманн.

Чуть большее препятствие представляют успехи Москвы на фронте. Владимир Путин открыто заявил, что не видит смысла вести переговоры только из-за того, что у Украины заканчиваются снаряды. Недавно утверждённая конгрессом помощь лишь немного меняет ситуацию, признаёт колумнист Berliner Zeitung, и это кардинально отличает ситуацию от 2023 года, когда «никто не угрожал блокадой поставок оружия в конгрессе США».

Ещё одно препятствие — это то, что в Москве не видят смысла вести переговоры с администрацией Байдена, если уже осенью его, возможно, сменит Трамп, который может пойти на большие уступки. «На данный момент у Кремля действительно нет причин делать это — вместо переговоров теперь достаточно ждать: пока войска Зеленского не развалятся, пока Трамп не выиграет выборы в США, пока у власти в Европе окажется достаточное количество пророссийских популистов». Объективно вернуться к сделке по территориям в обмен на НАТО можно будет лишь после выборов в США.

Наконец, самым большим препятствием, по мнению Бахманна, является само НАТО, которое не имеет чёткой политики по отношению к Украине. «НАТО пришлось бы принять Украину в свои члены сразу после того, как она откажется от территории, — для этого необходимо согласие всех государств-членов». Но этот процесс грозит затянуться, учитывая опыт Швеции.

Однако это препятствие было бы преодолимым, потому что члены НАТО всегда могут найти что-то, чем можно «откупиться» от таких лидеров, как Орбан или Эрдоган. Бахманн предупреждает также, что количество таких стран в НАТО растёт, к Орбану уже присоединился словак — Роберт Фицо, и, возможно, в скором времени по этому пути пойдёт Хорватия.

Более сложным вопросом является восстановление и вооружение Украины — члена НАТО. Для того чтобы обмен территорий на членство в НАТО имел смысл, необходимы большие инвестиции в инфраструктуру и оборону. Это было бы возможно только после принятия в ЕС, но против этого выступят уже не только Орбан, но «также страны, которые в результате присоединения Украины превратятся из нетто-получателей в чистых доноров: Польша, Румыния и Греция». Финансирование Украины возможно лишь «за счёт социальных расходов, внутренней безопасности, пенсий, образования и инфраструктуры».

Непреолимым Бахманну кажется последнее препятствие — обеспечение реального военного паритета для Украины с Россией. В отличие от ситуации на корейском полуострове, где за каждым из государств стоит своя сверхдержава, США и КНР соответственно, Киеву необходимо обеспечить безопасность от самой сверхдержавы — России. По мнению Бахманна, это возможно только путём размещения западных войск, но насколько это возможно? Бахманн в этом контексте называет «осмысленным» то, что западные страны в лице Макрона хотя бы задумались насчёт такой возможности.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).