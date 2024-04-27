CNN: Байдену пора спустить Украину и Израиль с небес на землю

Новые пакеты американской помощи вдохновляют Украину и Израиль продолжать борьбу ради недостижимой победы, хотя конфликты можно решить только мирными переговорами, считает аналитик Марк Ханна. В статье для CNN он указывает, что Белый дом держит в руках мощные рычаги давления, которые должен использовать для скорейшего завершения военных действий.

Безусловная поддержка США может навредить Украине и Израилю, вдохновив их добиваться недостижимой победы и препятствуя единственному способу завершить конфликты — мирным переговорам, пишет аналитик Марк Ханна в статье для CNN. Новые пакеты помощи дают Вашингтону мощные рычаги давления, которые он должен использовать для скорейшего завершения военных действий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает настаивать на «полной победе» над ХАМАС, однако в ближайшее время она не предвидится. Успех операции в секторе Газа грозит обернуться катастрофой: разрушение городов и гибель мирных жителей усугубляет радикализацию палестинцев и возмущает арабский мир.

Киев также добивается возвращения всех потерянных территорий, включая Крым*, однако после провала контрнаступа администрация Байдена в частном порядке признаёт, что шансы на победу Украины крайне малы. Американская поддержка помогает укрепить позицию Киева на переговорах, но также может подтолкнуть его к отказу от приемлемого мирного соглашения для продолжения борьбы ради недостижимых целей.