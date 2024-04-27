CNN: Байдену пора спустить Украину и Израиль с небес на землю

10:50
Военные контрактники присоединились к протестам на границе Армении в Тавуше
Военнослужащие-контрактники присоединились к протестам в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области — митингующие требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном.
10:42
Иванов за время работы в Минобороны России купил дом 1500 квадратных метров
Обвиняемый во взяточничестве замглавы Минобороны России Тимур Иванов с супругой за время работы в ведомстве купили дом площадью более 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗИС.
10:38
Ничушкин признан второй звездой матча НХЛ с «Виннипегом»
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Виннипег Джетс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
10:32
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу.
10:27
В Абакане рассказали о праздничной программе на День Победы
В городской администрации Абакана (Республика Хакасия) рассказали о праздничных мероприятиях ко Дню Победы.
10:27
В Тюмени рассказали о работе медучреждений в праздники
В Департаменте здравоохранения Тюмени рассказали об изменениях в графике работы медицинских учреждений.
10:26
Столица выставила на торги помещение спортивного назначения
В Департаменте по конкурентной политике Москвы рассказали о том, что в столице выставили на торги спорткомплекс в Можайском районе.
10:26
Во Львовской области произошли пожары на объектах критической инфраструктуры
Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил о пожарах на двух объектах критической энергоинфраструктуры региона.
10:22
Овчинников: Абаскаль был промокашкой, который мучил и терроризировал игроков «Спартака»
Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал игру «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля.
10:16
Мишустин поручил проработать предложения по совершенствованию подготовки медиков
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзору проработать инициативы по подготовке медиков.
10:14
Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мужчина получил ранение при атаке дрона-камикадзе ВСУ на территорию сельхозпредприятия в регионе.
10:11
Российского бойца Асбарова дисквалифицируют за употребление допинга
Чемпион Hardcore Boxing и Hardcore FC Сослан Асбаров будет дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
10:02
НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА ВСУ
Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев заявил, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае частично приостановил работу после атаки беспилотников, совершённой украинскими военными.
09:57
В Кургане рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы
В мэрии Кургана обсудили подготовку к празднованию Дня Победы.
09:52
МЧС предупредило о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы
В столичном отделении МЧС выпустили предупреждение о сильном ливне с грозой, а также о сильном ветре в Москве в ближайшие часы.
09:50
Глава Мюнхенской конференции призвал Шольца подумать о поставках Taurus Киеву
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца пересмотреть отказ поставки Украине ракет Taurus.
09:49
Точилин: в «Сочи» были токсичные игроки
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о работе с футболистами команды в прошлом году.
09:46
На Ямале рассказали о работе вахтовиков
В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали подробности о работе вахтовиков. 27 апреля в России отмечают День работника вахтового метода.
09:44
В ХМАО завели дело против подростка по факту убийства
Следственный отдел Нижневартовска СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в убийстве мужчины.
09:42
МИД Ирана: экипаж задержанного судна MSC Aries будет освобождён
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что экипаж задержанного судна MSC Aries будет освобождён.
09:38
AS: Мбаппе будет получать в «Реале» около €15 млн в год
Стала известна зарплата нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в случае перехода в мадридский «Реал».
09:37
Спикер парламента Молдавии призвал граждан назваться румынами для принятия в ЕС
Спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу призвал сограждан назвать себя румынами в ходе переписи населения для принятия страны в состав ЕС.
09:31
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатском поднялся почти до 1200 см
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатском поднялся почти до 1200 см.
09:23
Арустамян: Миранчук превращается в реально важную фигуру «Аталанты»
Журналист Нобель Арустамян оценил положение российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в команде.
09:22
Московский завод запустил производство плетёнки для защиты электрических кабелей
Столичный завод начал производство защитного элемента для экранирования электрических кабелей, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
09:22
Психолог Самбурский посоветовал ограничивать использование смартфонов детьми
Автор канала в «Дзене» «Экологичный психолог» клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский рекомендовал ограничивать использование смартфонов детьми.
09:21
Снайпер рассказал, как ликвидировал чернокожих наёмников ВСУ из США
Снайпер из Новой Каховки рассказал, как ликвидировал нескольких темнокожих наёмников из США при взятии Светлодарской ТЭС.
09:21
Эксперт Пономарёв рассказал о признаках некачественного бензина
Технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарёв назвал признаки, по которым можно определить, что в автомобиль залит некачественный бензин.
09:20
Число подтопленных паводком жилых домов в России снизилось почти на 3 тысячи
Количество жилых домов, которые подтоплены паводком на российской территории, снизилось почти на 3 тыс.
09:09
Овечкин стал шестым россиянином, сыгравшим 150 матчей в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».
09:08
В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования четырёх ТЭС на Украине
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования четырёх ТЭС в стране из-за российских ударов.
09:05
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Горловки
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими военными жилого массива «Строитель» в городе.
08:53
Подполье: ВС России ударили по Чугуеву в Харьковской области
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС России по Чугуеву Харьковской области.
08:51
Milan News: Ибрагимович будет играть ключевую роль в выборе нового тренера «Милана»
Бывший нападающий, а ныне старший советник «Милана» Златан Ибрагимович будет играть ключевую роль в выборе нового главного тренера команды.
08:47
Польский генерал Скшипчак: Россия продолжит уничтожать Abrams на Украине
Российская армия продолжит уничтожение западных танков, переданных Украине, в том числе американских Abrams, заявил экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
08:39
Лукашенко поздравил Стаса Михайлова с 55-летием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Стаса Михайлова с 55-летием.
08:36
Yeni Şafak: автоцистерна с бензином попала в ДТП в Турции, есть риск взрыва
Автоцистерна с бензином попала в ДТП в городе Коджаэли на северо-западе Турции, есть риск взрыва.
08:34
El Nacional: Лунин запросил у «Реала» повышение зарплаты до уровня Куртуа
Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с голкипером команды Андреем Луниным.
08:30
Россияне рассказали о подарках коллегам на день рождения
Новое исследование показало, что почти половина россиян (46%) дарят деньги на день рождения коллег.
08:25
Овечкин не набрал очков в третьем матче подряд в плей-офф НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:23
Подполье: ВС России ударили по нескольким ТЭЦ на Украине
Российская армия ударила по нескольким ТЭЦ на территории Украины, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
08:23
Диетолог Бобровский дал советы по питанию в гостях
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский дал рекомендации, как не переесть в гостях за праздничным столом.
08:22
В тюменском селе Абатском объявили экстренную эвакуацию из-за паводка
Глава Абатского муниципального района Игорь Васильев заявил, что экстренная эвакуация жителей была объявлена в селе Абатском Тюменской области из-за опасности затопления улиц на фоне паводка.
08:14
Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ в психбольнице в Харькове
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по расположенным в психиатрической больнице военнослужащим ВСУ в Харькове.
08:12
Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Виннипег» в третьем матче серии
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Виннипег Джетс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:11
В России вырастет лимит переводов между счетами и успешность целевого обучения
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в стране в мае.
08:02
На Украине заявили о повреждении энергетической инфраструктуры в трёх областях
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в своих социальных сетях о повреждении энергетической инфраструктуры в трёх украинских областях.
07:53
ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен из-за паводка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводка.
07:48
Подполье: ВС России ударили в районе железнодорожного вокзала в Херсоне
Вооружённые силы России ударили в районе железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне.
07:39
Силы ПВО перехватили и уничтожили 68 БПЛА над Краснодарским краем и Крымом
Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 68 БПЛА над Краснодарским краем и Крымом.