RS: помощь США не переломит ситуацию в пользу Киева

Очередной пакет помощи со стороны США, скорее всего, не сможет переломить ситуацию в украинском конфликте в пользу Киева, пишет Responsible Statecraft со ссылкой на мнение экспертов. Однако эта поддержка снижает вероятность катастрофы в виде краха украинских фронтов в ближайшем будущем.

Новая военная помощь со стороны США должна помочь Киеву избежать катастрофы, но, скорее всего, её будет недостаточно для победы в конфликте, пишет Responsible Statecraft.



Конгресс США одобрил на днях пакет финансирования примерно на $60 млрд, из которых $37 млрд предназначены для поставок и закупок вооружений. Эти новые средства увеличивают общие инвестиции Вашингтона, вложенные с 2022 года в оборону Украины, до более чем $150 млрд.



Тем не менее главный вопрос остаётся тем же, что и на прошлой неделе: есть ли у Украины реальный шанс переломить ситуацию и одержать победу в этом конфликте?



Эксперты говорят, что в лучшем случае речь идёт о неоднозначной ситуации. Положительным моментом является то, что новая помощь значительно снижает вероятность катастрофы в ближайшем будущем, например краха украинских фронтов с последующим быстрым продвижением России.



Но эта помощь имеет ограниченное влияние на основные черты этого конфликта, в том числе на растущее отставание Украины в плане живой силы. Проще говоря, этот пакет может помочь только в том случае, если Киеву удастся резко увеличить число бойцов в своём распоряжении перед ожидаемым российским контрнаступлением этим летом.



Украина осознаёт эту опасность и делает всё возможное, чтобы пополнить ряды ВСУ. Так, недавно Киев принял новый закон, ужесточающий правила мобилизации. Кроме того, украинские власти также предлагают различные стимулы для увеличения добровольного призыва.



Но ни одна из этих мер не принесёт плодов до начала вероятного российского наступления этим летом, а это значит, что Киев может потерять ещё больше территорий в этом году. Исход российского наступления также станет важным показателем шансов Украины на долгосрочный успех, особенно если учесть влияние, которое даже незначительные успехи России могут оказать на внутреннюю политику стран, поддерживающих Киев.