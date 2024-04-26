Ряды ВСУ продолжают редеть, в то время как вместе с новым пакетом помощи Вашингтон, вероятно, потребует от Киева нового контрнаступления. Как отмечает Redacted, сегодня это едва ли представляется возможным, учитывая огромные потери Украины. Поэтому следующим логичным шагом станет введение европейских войск, которые будут сражаться вместе с оставшимися украинцами.

Американские военные источники сообщают Redacted, что число погибших украинцев приближается к 600 тысячам, более миллиона человек ранены. Когда я говорю о раненых, я имею в виду не только тех, кто получил поверхностные раны. Речь идёт об отсутствии ног…

НАТАЛИ МОРРИС, соведущая: Это те, кто искалечен навсегда.

Искалеченные навсегда. Боль, отсутствие рук, глаз, ушей.

НАТАЛИ МОРРИС: Эта цифра в 600 тысяч так обескураживает ещё и потому, что мы так и не поняли, сколько их было изначально. В начале этого года Зеленский заявил: «Нет, нас почти миллион». Но ведь они начинали с 200 или 300 тысяч… Откуда взялись все эти люди? Кто говорит правду? Сколько на самом деле пострадало? Они скрывают это от нас не просто так, потому что, если бы мы действительно осознали, что послать им больше денег — значит заставить ещё больше людей страдать, разрушить ещё больше жизней, мы бы это прекратили.

Moon of Alabama сообщает, что США, вероятно, потребуют от Украины начать новое наступление в рамках этого масштабного пакета вооружений. Вот что нам от вас нужно: мы пошлём вам всё это оружие, но нам надо, чтобы вы вели себя так, будто можете что-то с этим сделать. Так что сделайте вид, будто можете начать новое наступление.

Так как же именно они собираются это провернуть, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен, как мы уже сообщали? Что ж, они просто больше не будут использовать украинцев — теперь воевать пойдут европейские солдаты!

Дата выхода в эфир 25 апреля 2024 года.