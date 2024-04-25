NYT: американский генерал признал, что учения НАТО «фактически» проводятся против России

Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс заявил, что самые масштабные учения НАТО в Европе фактически направлены против России, сообщает The New York Times. По словам Уильямса, манёвры заставят президента России Владимира Путина изменить свои расчёты и «дважды подумать», прежде чем распространять свои амбиции за пределы Украины.
Этой весной около 90 тыс. военнослужащих НАТО проходят в Европе подготовку к войне великих держав, которая, как там надеются, всё же никогда не начнётся: столкновению между Россией и Западом с потенциально катастрофическими последствиями.
Как отмечает The New York Times, манёвры должны показать, как могут выглядеть «первые шаги современного конфликта великих держав». По данным издания, если бы НАТО и Россия вступили в войну, американские и союзные войска сначала устремились бы в страны Балтии — Эстонию, Латвию и Литву — на восточный фланг НАТО, — чтобы попытаться помешать проникновению российских войск.
Кроме того, весенние учения НАТО являются самыми масштабными со времён холодной войны и призваны стать частью «грандиозной демонстрации силы» Североатлантического альянса, которая призвана послать чёткий сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что его амбиции не должны выходить за пределы Украины.
«Эти учения меняют расчёты наших противников — в этом их реальная сила», — отметил в беседе с изданием командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс. По его словам, Путин «наблюдает за этим и говорит: «Хм, пожалуй, мне нужно дважды подумать».
Уильямс также отметил, что в этом году впервые в рамках учений называется конкретный, а не вымышленный противник. «В этом году мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся с нашим потенциальным противником», — уточнил американский генерал.
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