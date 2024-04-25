Пакет помощи, одобренный конгрессом, не принесёт Киеву никакой пользы, а только усугубит ситуацию, заявил обозреватель Antiwar Кайл Анзалон в интервью Judging Freedom. По его словам, финансовая поддержка США не только спровоцирует Россию на дальнейшие захваты территории, но и заставит Украину вести эту войну ещё дольше, а вместе с тем пожертвовать ещё большим числом мужчин.

Предвидите ли вы реальный ущерб для Украины в результате итогов голосования в палате представителей в субботу утром?

КАЙЛ АНЗАЛОН, обозреватель Antiwar: Безусловно. И на то есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что это просто заставит Украину дольше сражаться. Буквально сегодня министр иностранных дел Украины объявил, что их консульства за границей больше не будут оформлять документы мужчинам призывного возраста, — а это означает, что все они должны вернуться на Украину, чтобы сражаться в войне.

Так что это будет стоить Украине очень много мужчин. И не просто молодых людей, а всех мужчин призывного возраста: это значит, что в мясорубку будут брошены и те, кому за 40 и 50. Мы видели видеозаписи, где показаны очень пожилые мужчины, сражающиеся за Украину.

Кроме того, законопроект палаты представителей требует, чтобы Белый дом отправил Украине ракеты ATACMS. Их дальность действия составляет 190 миль. А Россия ясно дала понять, что чем более дальнобойное оружие Запад отправит на Украину, тем больший ущерб русские нанесут Украине и тем большую территорию они захватят.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2024 года.