NYT: американский искусственный интеллект не привёл Украину к победе

Проект по внедрению искусственного интеллекта на поле боя Maven, который Пентагон обкатывал на Украине, не оправдал возложенных на него надежд, пишет The New York Times. Россия, хоть и не сразу, сумела адаптироваться к прорывной американской технологии.

Проект Maven — амбициозный эксперимент, который проходит испытания на Украине. Он позволяет американским военным с помощью искусственного интеллекта обнаруживать потенциальные цели на поле боя и предоставлять эту информацию войскам, пишет The New York Times.

Пока результаты неоднозначны: с одной стороны, у генералов и командиров появился новый способ объединить полную картину перемещений и коммуникаций российских войск в одну большую, удобную для пользователя картину, используя алгоритмы для прогнозирования того, куда движутся войска и где могут произойти нападения.



С другой стороны, первые два года конфликта показали, что Россия гораздо быстрее, чем ожидалось, адаптируется к технологии, которая изначально дала Украине преимущество.

В первый год Россия практически не использовала свои возможности радиоэлектронной борьбы. Сегодня она в полной мере использует их, сбивая с толку волны дронов. Даже грозные ракеты HIMARS, которые президент Байден мучительно хотел передать Киеву и которые должны были иметь огромное значение на поле боя, время от времени направлялись по неверному пути, поскольку русские научились вмешиваться в системы наведения.

Возможно, способность Украины отразить вторжение в большей степени зависит от возобновления поставок обычного оружия и боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, делает неутешительный вывод издание. А одним из извлечённых Пентагоном уроков стало то, что, когда новые технологии сталкиваются с жестокостью старомодной позиционной войны, результаты редко бывают такими, как ожидали специалисты.