Сегодня на западные деньги Украина активно строит окопы — однако, как отметил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью Redacted, сажать в эти окопы некого. Оставшиеся бойцы ВСУ массово сдаются в плен, а самые ярые сторонники киевского режима просто отказываются воевать. И если Запад всё-таки пошлёт на Украину свои войска, это ничем не поможет украинцам, зато с большой вероятностью сможет спровоцировать ядерную войну.

Как написал сегодня Financial Times, украинцы считают, что помощь США в размере 61 миллиарда долларов не остановит Россию. Они знают, что это ни к чему не приведёт. И это первая полоса Financial Times.

Тогда, как вы и отметили, куда же пойдут эти деньги? Они пойдут в военно-промышленный комплекс или будут украдены, как Уильям Бёрнс, глава ЦРУ, предупреждал Зеленского ещё в январе, мол, прекратите красть наши деньги. Мы понимаем, что эти деньги просто спускают в унитаз.

Но при этом, полковник, мы видим, как они сооружают окопы: новые, будто они сходили в The Home Depot, купили всевозможные красивые ограждения, всё новенькое, садовые столбики для забора и фанеру, и теперь роют все эти огромные канавы с укреплениями. Так неужели мы наблюдаем возвращение к позиционной войне времён Первой мировой и ближайшие пару лет деньги будут уходить на это?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке: Я уверен, что украинское правительство, нынешнее правительство Зеленского, хочет именно этого. Но есть несколько проблем. Во-первых, рыть окопы очень просто. У них есть для этого машины — и они действительно замечательные. Я уверен, что, если бы мы воскресили армии времён Первой мировой войны и показали им эти машины, они были бы просто поражены. Ведь раньше людям приходилось копать их вручную. Эти машины способны за 30 минут пересечь поля и вырыть такие окопы, в которые поместится любое оборудование и солдаты, которых вы захотите там разместить. Окопы эти можно быстро укрепить, залив бетоном. Так что это нетрудно.

Проблема в том, где они возьмут украинских солдат, которые заполнят эти окопы? Или они надеются, что их заполнят войска НАТО? Но что-то я не вижу, чтобы украинские солдаты на это соглашались. На прошлой неделе одно из подразделений «Азова»* — это была организация численностью с батальон, возможно, когда-то это была даже более многочисленная бригада, включавшая более 2000 человек, — в общем, этот усиленный батальон, так называемые неонацистские фанатики, преданные режиму, отказались воевать. Они просто заявили: «Мы не пойдём в атаку. Не будем этого делать. Мы не готовы умирать в очередной бессмысленной атаке». В других случаях огромное количество украинских войск просто говорит: «Всё, мы сдаёмся».

И русские очень эффективно работают с призывами к сдаче в плен. Украинцы знают из разговоров со своими товарищами, вернувшимися из России, которые попали в плен много лет назад, что с ними там хорошо обращались. Так что они знают, что русские не будут над ними издеваться. Их сопроводят через весь процесс, накормят, раненым обеспечат медицинскую помощь, а затем сопроводят до места заключения те же люди, которые взяли их в плен. Русские невероятно хорошо это организовали. Вся эта ложь о российских зверствах, возможно, впечатлила людей на Западе — но на поле боя этому никогда не было доказательств, и украинцы это знают.

Так что я думаю, что эта война, определённо, подходит к концу. Если только не объявится армия призраков, которые воскреснут после смертного приговора, вынесенного им Зеленским, я не представляю, чтобы кто-то смог заполнить эти окопы. Опять же, возвращаясь к НАТО: мы и немцы заявили, что не будем посылать туда свои войска. Хотя мы не раз слышали, как Байден обещал что-то не делать, а потом брал свои слова назад и делал… Так что не исключено, что мы всё же окажемся настолько глупыми и бестолковыми, что пошлём туда войска. Я бы этого не исключал.

Но сейчас этим в основном занимаются литовцы, поляки, румыны и, полагаю, французы и, возможно, британцы. Но опять же, что они собираются делать, если всё-таки отправятся туда? В британской армии 72 тысячи военнослужащих, во французской — 120 тысяч. Даже если бы мы послали их всех вместе, они бы и царапины не нанесли российским войскам, которые сейчас развёрнуты на Украине, — их там более 800 тысяч человек. У наших сил нет никаких шансов оказать хоть какое-то влияние.

Зато они могут развязать масштабную войну. Это снова возвращает нас на путь двух крупных войн, которые могут перерасти в ядерную: одна в Восточной Европе, другая на Ближнем Востоке. Выбирайте! Можно было бы подумать, что любая здравомыслящая администрация должна быть заинтересована в ослаблении напряжения и максимально возможном отстранении от такого развития событий — но не тут-то было.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2024 года.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.