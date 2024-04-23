Politico: Европу ждёт крах, если она не вооружится до зубов

Победа России на Украине может наступить даже до истечения президентского срока Байдена, прогнозирует политолог Эндрю Мичта. Поэтому странам Европы нужно не на словах, а на деле вкладываться в собственное перевооружение, предупреждает он в своей статье в Politico.
Пришло время взглянуть в лицо фактам: победа России на Украине может наступить раньше, чем многие прогнозируют — возможно, даже до того, как у Джо Байдена истечёт президентский срок, пишет в издании Politico американский политолог Эндрю Мичта.
Однако за исключением стран восточного фланга НАТО политические лидеры Европы продолжают вести себя так, как будто мало что изменилось, поскольку их риторика ещё не подкреплена соответствующими действиями.
Обещания будущих расходов — это не то же самое, что реальные контракты, которые побудят европейских оборонных подрядчиков увеличивать производство быстрыми темпами. А без европейского перевооружения НАТО просто обрекает себя на провал.
Сегодня только 18 из 32 членов НАТО тратят — или обещали потратить — обещанные 2% ВВП на оборону. Для сравнения: во время холодной войны европейские страны тратили в среднем от 3% до 5%, отмечает Мичта.
«Пока российское имперское государство существует в его нынешнем виде, угроза, которую оно представляет для Европы, не исчезнет», — заявляет автор.
Если Европа хочет избежать повторного втягивания во всеобщую полномасштабную войну, она должна быстро и масштабно перевооружаться. Без подлинной приверженности перевооружению НАТО потерпит неудачу, делает вывод Мичта.
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