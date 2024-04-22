Сенатор Тед Круз: принятый законопроект об иностранной помощи — «разочарование» для США
Принятый палатой представителей пакет иностранной помощи без мер по охране границ стал «разочарованием» и упущенной возможностью решить миграционный кризис в США. Такое мнение высказал сенатор Тед Круз в воскресном интервью Fox News.
Как сообщает The Washington Times, сенатор заявил, что демократы поддерживают политику открытых границ и «хотят вторжения» нелегальных иммигрантов в США, и теперь, когда палата представителей наконец одобрила этот законопроект, демократы добились желаемого.
По его словам, законопроект о внешней помощи пользуется большой поддержкой в сенате и, скорее всего, будет принят во вторник при голосовании в верхней палате. Но если для Украины, Израиля и Тайваня он принесёт хоть какую-то пользу, то для южной границы США — абсолютно никакой, отметил политик.
«Я думаю, что самое разочаровывающее в этом законопроекте то, что он не делает ничего значимого для охраны границы. Это была возможность сделать серьёзный шаг вперёд по вопросу границы, но, к сожалению, позиция Демократической партии заключается в том, что они поддерживают открытую границу и не желают ничего делать для обеспечения её безопасности», — приводит слова сенатора WT.
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