Spectator: помощь США окажется для украинцев слишком маленькой и слишком запоздалой

18:54
Смагин: перед последним туром Турнира претендентов расклад для Непомнящего крайне проблематичен
Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что у Яна Непомнящего минимальные шансы на победу в Турнире претендентов-2024.
18:48
NYT: Трамп смягчил позицию в вопросе поддержки Украины
Бывший президент США Дональд Трамп, который вновь баллотируется на пост главы Соединённых Штатов, смягчил позицию в вопросе поддержки Украины.
18:40
Попов: Дзюба нужен всем, если пересмотрит своё отношение к футболу
Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о будущем нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
18:35
Уорнер: США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели
Глава американского комитета сената по разведке Марк Уорнер заявил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели.
18:35
Тарасова назвала Тутберидзе главным тренером по фигурному катанию в России
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Этери Тутберидзе главным тренером по фигурному катанию в России.
18:30
Global Times: Россия способна нанести решающий удар по Украине
Автор издания Global Times Эусебио Филопатро заявил, что Россия обладает всем необходимым для нанесения решающего удара по Украине.
18:22
В ЦСКА опровергли слухи об отставке Федотова
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию касательно возможной отставки главного тренера Владимира Федотова.
18:20
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 996 см
Правительство Курганской области сообщило, что уровень воды в реке Тобол у Кургана за последние 2 часа снизился на 3 см — до 996 см.
18:11
«Зенит» минимально обыграл «Оренбург» в матче 25-го тура РПЛ
«Зенит» нанёс поражение «Оренбургу» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
18:09
Молодёжка ЖФК «Краснодар» разгромила «Факел» и установила рекорд России
Женская команда «Краснодара» победила «Факел» в матче первого тура группы Б Молодёжной женской футбольной лиги.
18:04
Путин примет участие в пленарном заседании съезда РСПП на следующей неделе
Российский лидер Владимир Путин планирует на следующей неделе принять участие в пленарном заседании съезда российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), говорится в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
17:59
Силкин: провал вычеркнул «Динамо» из чемпионской гонки
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о победе столичного клуба над «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ.
17:58
Нетаньяху анонсировал усиление давления на ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении по случаю начинающегося Песаха анонсировал усиление давления на ХАМАС с израильской стороны.
17:55
«Гавр» Кузяева проиграл «Мецу» в матче чемпионата Франции
«Мец» победил «Гавр» в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.
17:49
На месте крушения вертолётов в Японии обнаружены бортовые самописцы
Министерство обороны Японии заявило, что поисковые отряды обнаружили бортовые самописцы с двух ранее потерпевших крушение вертолётов. Они были найдены около места аварии.
17:48
Более тысячи человек приняли участие в цирковом шествии на выставке «Россия»
На выставке-форуме «Россия» состоялось шествие «Искусство цирка», приуроченное к Международному дню цирка.
17:40
Дипломаты в Турции отслеживают ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку
Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что сотрудники российской дипломатической миссии в Турции активно мониторят ситуацию с транзитом граждан России через Стамбул в государства Латинской Америки.
17:38
Кудерметова выиграла турнир WTA в Штутгарте в парном разряде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Хао-Чин Чань из Тайваня выиграли турнир WTA в Штутгарте в парном разряде.
17:38
Евлоев — Стерлингу: позвони в UFC и сразись со мной
Российский боец UFC Мовсар Евлоев высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.
17:28
Личка: в матче с «Пари НН» увидел у «Динамо» командный дух
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ.
17:27
ВМС России и Китая подписали меморандум о сотрудничестве
В российском Министерстве обороны заявили, что Военно-морские силы России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море.
17:20
Минздрав рассказал о состоянии девочки, на которую упало дерево в Красногорске
В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области заявили о тяжёлом состоянии девочки, на которую упало дерево в парке Красногорска.
17:15
Щербакова: немножко устала сидеть на одном месте, но уверена, что скоро вернусь к насыщенной жизни
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова высказалась о своей реабилитации после операции.
17:12
В ЕК отказались назвать даты, когда ВСУ отправят новые поставки оружия
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире французского телеканала LCI отказался называть даты, когда ВСУ отправят новые поставки оружия.
17:06
«Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Хетафе» в чемпионате Испании
«Хетафе» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
17:02
Валиева заявила, что будет ведущей нового шоу на Первом канале
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что будет вести передачу на Первом канале.
17:00
Гуцул: уже около 5—7 тысяч жителей Гагаузии обратились за картами МИР
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что уже около 5—7 тыс. жителей Гагаузии обратились за картами МИР.
16:53
Юран четырьмя словами отреагировал на крупное поражение от «Динамо»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о поражении от «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ.
16:49
На Украине намерены принять закон о введении военной подготовки в школах
Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады призвал парламент страны принять законопроект, предполагающий введение начальной общевойсковой подготовки в школах.
16:42
Агент Сафонов: на мой взгляд, Тюкавин — лидер «Динамо» прямо сейчас
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал игру своего клиента.
16:39
SANA: в Сирии произошёл пожар на линии нефтепровода
В сирийской провинции Хомс произошло возгорание на линии нефтепровода.
16:28
Гендиректор «Пари НН»: вопросы к Юрану есть, но и доверие к тренеру есть
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказал мнение касательно работы главного тренера Сергея Юрана.
16:28
Гуцул надеется на встречи с властями России в ходе нынешнего визита в Москву
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что надеется на встречи с властями России в ходе нынешнего визита в Москву.
16:23
Лунгу: настало время решительных действий со стороны оппозиции Молдавии
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что настало время решительных действий со стороны оппозиции Молдавии.
16:22
Синоптик спрогнозировал сильный ветер и ливни в Москве 22 апреля
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал сильный ветер и ливни в Москве 22 апреля.
16:15
Грушевский призвал ЦСКА извиниться за поражение от «Ахмата»
Актёр Михаил Грушевский высказался о поражении ЦСКА от «Ахмата» в матче 25-го тура РПЛ.
16:14
На Украине задержали застреливших полицейского военных
В Одесской области полиция задержала двоих украинских военных, которые ранее застрелили полицейского на блокпосту в Винницкой области.
16:11
Захарова: ЕС культивирует искусственные угрозы, якобы исходящие от России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала антироссийские заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.
16:11
Гуцул: Кишинёв наказывает Гагаузию, так как она отказывается признать Россию агрессором
Глава Гагаузии Евгения Гуцул завила, что молдавские власти наказывают регион за то, что он отказывается признать Россию «агрессором».
16:03
Шор: Молдавия давно по факту потеряла свою независимость
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что Молдавия давно по факту потеряла свою независимость.
16:02
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1060 см
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на 9 см и достиг 1060 см.
15:58
«Динамо» разгромило «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ
«Динамо» нанесло поражение «Пари НН» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
15:51
Мишина: пока трудно сказать, когда Семененко вернётся к тренировкам после травмы
Заслуженный тренер России Татьяна Мишина высказалась о возвращении фигуриста Евгения Семененко после травмы.
15:49
ВС России нанесли точечный удар по порту в Одесской области
Российские войска нанесли точечный удар по объекту портовой логистики Одесской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
15:46
Шор: блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что политический блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС, а также со странами СНГ.
15:39
Тарханов: в будущем ЦСКА должен возглавить Игнашевич
Российский тренер Александр Тарханов высказал мнение, кто должен возглавить ЦСКА в будущем.
15:36
Патриарх Кирилл о запрете на въезд в ЕС: как будто можно этим напугать
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал введённые против него санкции и запрет на въезд в некоторые страны Евросоюза.
15:31
Шор: политический блок «Победа» объединил неравнодушных к судьбе Молдовы людей
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что политический блок «Победа» объединил неравнодушных к судьбе Молдовы людей.
15:26
Рыбакина победила Костюк и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана одержала победу на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).
15:23
Шор: сегодня в Молдове, по сути, сформирован ГУЛАГ
Лидер движения «Шор» Илан Шор заявил, что любой инакомыслящий в Молдавии не имеет права голоса.