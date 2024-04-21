Daily Telegraph: ситуация с ПВО в Британии даже хуже, чем на Украине

Великобритания, как и многие западные страны, долгое время пренебрегала средствами противовоздушной обороны. Но распространение и дальность действия беспилотных летательных аппаратов и ракет создают новые угрозы для страны, нивелируя превосходство, которое давало ей географическое положение, пишет в статье для The Daily Telegraph бывший командир Королевских ВВС Грег Бэгвелл.

Нападение Ирана на Израиль выдвинуло на первый план аспект войны, который многие на Западе либо давно забыли, либо игнорировали, несмотря на опустошительный украинский конфликт. Эта атака показала важность противовоздушной обороны, пишет в статье для The Daily Telegraph бывший командир Королевских ВВС Грег Бэгвелл.

По его словам, Запад не подвергался атакам с воздуха с 1945 года. И хотя Британия продолжает наблюдать их в других регионах, она в значительной степени отвергала их как серьёзную угрозу и всё ещё не осознала собственное шаткое положение.

Содействие Киеву и Тель-Авиву выявило ограниченность военных возможностей Соединённого Королевства. Тем не менее, власти не задумываются о том, что они могли бы предпринять для спасения страны в случае потенциальной угрозы, которая становится всё отчётливее с развитием ракетных и беспилотных технологиий, сетует Бэгвелл.

Он уверен, что Лондон не справится со скоординированной атакой обычным вооружением. «Суровая правда заключается в том, что Великобритания, как и многие другие западные страны, не имеет ничего похожего на «Железный купол» Израиля или даже что-то напоминающее чрезмерно рассредоточенные оборонительные системы Украины», — отмечает автор статьи.

«Я вовсе не предполагаю, что нам грозит неминуемое уничтожение в результате нападения врага, но тот факт, что мы сегодня уязвимы перед ним, делает наш сдерживающий эффект намного слабее. В течение многих лет мы могли позволить себе роскошь превосходства в воздухе и географическое преимущество, которое даёт расположение нашего острова, но противник потратил эти годы на создание запасов оружия, которое может выйти далеко за пределы наших границ», — предупреждает Бэгвелл.