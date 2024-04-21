Daily Telegraph: Киев боится потерять Часов Яр из-за превосходства российской армии

02:47
WP: власти стран Европы отказываются конфисковать замороженные активы России
Власти стран Европы отвергают возможность конфискации замороженных российских активов, поскольку этот шаг может нарушить международное право, подорвать доверие инвесторов к евро и вызвать ответные меры со стороны Москвы.
02:36
Bild: Иран может создать ядерное оружие в течение нескольких недель
Иран вплотную приблизился к возможности производить ядерное оружие. Такую информацию приводит газета Bild со ссылкой на экспертов.
02:21
Кабмин выделил из резервного фонда более 2 млрд рублей Белгородской области
Правительство России выделило Белгородской области из резервного фонда более 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
02:08
Шесть человек погибли в ЛНР при лобовом столкновении двух автомобилей
Авария произошла в Славяносербском районе Луганской Народной Республики, где столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли шесть человек, ещё один пострадал.
01:46
Экс-советник Пентагона — о новой помощи Киеву: нет смысла отправлять туда деньги
Военный конфликт на Украине закончен, дальнейшее её финансирование лишено всякого смысла. Так на принятие палатой представителей США законопроекта о выделении Киеву почти $61 млрд отреагировал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
01:35
Лидер ХАМАС: Россия, Египет и Турция должны стать странами-гарантами для Газы
Россия, Египет, Катар и Турция должны стать гарантами безопасности для сектора Газа. С таким заявлением выступил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.
01:23
Миллиардер Сакс: выделение Киеву почти $61 млрд не спасёт Украину от краха
Принятие палатой представителей конгресса США законопроекта о выделении Киеву почти $61 млрд не спасёт Украину от краха. Такую точку зрения высказал американский миллиардер Дэвид Сакс.
01:00
Файзуллаев заявил, что ненамеренно получил жёлтую карточку перед матчем со «Спартаком»
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сообщил, что ненамеренно получил жёлтую карточку в матче 25-го тура с «Ахматом».
00:54
Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Брянской областью.
00:50
СК начал проверку после пожара в Ленобласти, где пострадали три человека
Пожар произошёл в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате этого пострадали три человека. По факту произошедшего организована доследственная проверка.
00:41
Дивеев: хотел бы извиниться перед Шатарой — сыграл опасно и где-то грубовато
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своём удалении в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».
00:40
Путин: на органы местного самоуправления возложена ответственная миссия
Органы местного самоуправления выполняют важную и ответственную миссию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
00:29
ВСУ за сутки 19 раз обстреляли ДНР, пострадал мирный житель
Населённые пункты Донецкой Народной Республики 20 апреля 19 раз подвергались обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины.
00:29
Кузнецов стал автором первой шайбы в плей-офф НХЛ — 2024
«Каролина Харрикейнз» играет с «Нью-Йорк Айлендерс» в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:19
В Палестине назвали агрессией новую военную помощь США Израилю
Новая военная помощь Израилю со стороны США — это агрессия против народа Палестины. С таким заявлением выступило руководство страны.
00:18
Шахматистка Горячкина потеряла шансы выиграть Турнир претенденток
Российская шахматистка Александра Горячкина потеряла шансы на победу на Турнире претенденток по шахматам.
00:08
Пентагон: США могут отправить больше военных советников в посольство в Киеве
Соединённые Штаты могут отправить дополнительных военных советников в посольство в Киеве. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер, администрация США рассматривает такую возможность.
23:57
Богомаз: в Брянской области уничтожено три БПЛА самолётного типа
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе было уничтожено три БПЛА самолётного типа.
23:55
«Сан-Хосе» не будет продлевать контракт с Барабановым
«Сан-Хосе Шаркс» принял решение не продлевать контракт с нападающим Александром Барабановым.
23:49
Жительница Горловки получила ранение после подрыва на суббоеприпасе ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что мирная жительница Никитовского района города получила ранение в результате подрыва на суббоеприпасе ВСУ.
23:35
Суд в Томске решил депортировать рэпера Платину за употребление наркотиков
Кировский районный суд Томска решил выдворить за пределы российской территории латышского рэп-исполнителя Платину (Роберта Плаудиса). Причиной данного решения суд назвал употребление музыкантом наркотиков — ч. 2 ст. 6.9 КоАП России.
23:30
«Арсенал» выиграл у «Вулверхэмптона» и вышел на первое место в АПЛ
«Арсенал» нанёс поражение «Вулверхэмптону» в матче 34-го тура АПЛ.
23:27
В Киеве ищут способ «стимулировать» военнообязанных становиться на военный учёт
Министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что украинские власти занимаются поиском способа «стимулировать» военнообязанных становиться на военный учёт через ограничения их прав.
23:18
Силы ПВО России уничтожили БПЛА ВСУ над Белгородской областью
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Белгородской областью.
23:16
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге упал ниже 1000 см
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге снизился на 14 см за день, до 988 см.
23:14
Гвардиола: это неприемлемо — позволить нам играть с «Челси» сегодня
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» в матче 1/2 финала Кубка Англии.
23:12
В Харькове прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Харькове.
23:10
Взрывы произошли в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах во временно подконтрольном ВСУ российском городе Херсоне.
23:08
СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с участием маршрутки и грузовика, в результат чего пострадали 15 человек.
23:00
Столтенберг положительно оценил решение конгрессменов США по Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил принятие палатой представителей США законопроекта о выделении почти $61 млрд Украине.
22:59
Зделар: ничего не буду говорить о судье, иначе меня оштрафуют
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о поражении от «Ахмата» в матче 25-го тура РПЛ.
22:49
Байден подписал продление закона о слежке за иностранцами за пределами США
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении закона о слежке за иностранцами за пределами Соединённых Штатов.
22:42
Федотов заявил, что ЦСКА будет «по крупицам» собирать состав на дерби со «Спартаком»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, как планирует выстроить состав на игру 26-го тура РПЛ со «Спартаком».
22:35
В Оренбургской области подтопленными остаются более 13 тысяч домов
Правительство Оренбургской области заявило, что в регионе подтопленными остаются более 13 тыс. домов.
22:30
Шестёркин — о вере в победу в Кубке Стэнли: нам просто нужно усердно работать в каждой игре
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказал мнение о победе в Кубке Стэнли.
22:25
В Тбилиси проходит акция протеста против закона об иноагентах
Митингующие в Тбилиси против закона об иностранных агентах перекрыли площадь Свободы.
22:21
Газзаев: у ЦСКА будут проблемы в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал удаление защитников армейского клуба Виллиана Роши и Игоря Дивеева в матче с «Ахматом».
22:12
Медведев пожелал Соединённым Штатам гражданской войны
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне решения палаты представителей США одобрить закон о выделении денег Украине, Израилю и Тайваню пожелал Соединённым Штатам гражданской войны.
22:08
Защитник ЦСКА Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом»
Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своём удалении в матче 25-го тура с «Ахматом».
22:00
Захарова: помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своём Telegram, что возможная финансовая и военная помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления.
21:55
Гендиректор «Ахмата» — о победе в матче с ЦСКА: доказали, что рано нас похоронили
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о победе над ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России.
21:51
Суд арестовал обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС России
Басманный суд Москвы принял решение отправить под стражу трёх обвиняемых в поставках в Вооружённые силы России некачественных продуктов, ещё и по завышенным ценам.
21:40
Евсеев заявил, что в ближайшее время вернётся к тренерской работе
Российский специалист Вадим Евсеев сообщил, что планирует вернуться к тренерской деятельности в ближайшее время.
21:36
Игнашевич — о победе в матче с «Крыльями»: произошло чудо
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
21:34
Росавиация заявила о штатной работе аэропорта Калуги
Росавиация заявила, что аэропорт Грабцево в Калуге работает штатно.
21:25
ЦСКА в меньшинстве уступил «Ахмату» в матче 25-го тура РПЛ
ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче 25-го тура чемпионата России.
21:20
Число пострадавших в ДТП в Подмосковье увеличилось до 15
Число пострадавших в результате аварии в Щёлковском районе Московской области возросло до 15.
21:13
Гол Силвы помог «Манчестер Сити» победить «Челси» в матче 1/2 финала Кубка Англии
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в полуфинальном матче Кубка Англии.
21:12
Палата представителей США приняла законопроект о помощи Израилю на $26,4 млрд
Палата представителей США большинством голосов утвердила законопроект о предоставлении властям Израиля $26,4 млрд.
21:08
Песков: Россия ответит на решение США конфисковать российские активы
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на решение США конфисковать российские активы.