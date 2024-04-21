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Daily Telegraph: Киев боится потерять Часов Яр из-за превосходства российской армии

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Россия рано или поздно захватит Часов Яр, если Украина в ближайшее время не пополнит запасы, приводит The Daily Telegraph слова заместителя командира батальона ВСУ Олеся Маляревича. Он отметил абсолютное превосходство российской армии, которое, по мнению аналитиков, не изменили бы даже обещанные Киеву истребители F-16.
Daily Telegraph: Киев боится потерять Часов Яр из-за превосходства российской армии
AP

Украина отчаянно пытается удержать контроль над городом Часов Яр, который открывает доступ на запад страны, пишет The Daily Telegraph. Российские десантники уже высадились на окраинах, а Киеву по-прежнему не хватает боеприпасов и оружия.

Заместитель командира батальона ВСУ Олесь Маляревич в интервью изданию заявил, что если украинская армия не пополнит запасы в ближайшее время, Россия рано или поздно захватит Часов Яр. Он указал на абсолютное превосходство российской армии в воздухе, артиллерии, дронах и числе солдат.

По мнению аналитиков, провал контрнаступа, решение отложить рытьё окопов и срыв обещанных Западом поставок оружия и F-16 позволили России перехватить инициативу. Украинские военачальники утверждают, что теперь даже истребители не помогли бы изменить баланс сил на поле боя.

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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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