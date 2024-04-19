Politico: «За дело, Европа!» — Трамп пожаловался на то, что европейцы недостаточно вкладываются в украинский конфликт

Экс-президент США Дональд Трамп вновь возмутился тем, что Европа до сих пор не может нагнать Соединённые Штаты по количеству выделяемых Киеву денег, сообщает Politico. Как отмечает издание, это заявление бывшего главы Белого дома прозвучало в то самое время, когда американский конгресс готовится одобрить очередную помощь Украине.
Европа должна делать больше для поддержки Украины — об этом, как сообщает Politico, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
Знаменосец Республиканской партии, видный скептик в отношении НАТО, который может вернуться в Белый дом после ноябрьских президентских выборов, пожаловался: «Почему Европа не выделяет больше денег на помощь Украине? Почему США вложили в войну на Украине более 100 миллиардов долларов… больше, чем Европа, притом что нас разделяет океан!»
Как отмечает издание, это заявление Трампа прозвучало в то самое время, когда конгресс США приближается к утверждению новой военной помощи Киеву.
«Почему Европа не может сравняться с Соединёнными Штатами Америки по деньгам, вложенным в помощь стране, находящейся в отчаянной нужде? — написал также Трамп в своей соцсети Truth Social. — Ведь все сходятся во мнении, что выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас. Хотя и для нас это тоже важно! Принимайся за дело, Европа!»
Трамп на протяжении многих лет обвинял европейских союзников по НАТО в том, что те паразитируют на Америке, чтобы обеспечить себя защитой от враждебных иностранных держав. Он также призывал их тратить больше денег на оборону.
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