Не слушай Вашингтон, спасай Америку — гость Такера Карлсона предложил радикальное решение иммиграционного кризиса

Техас и другие республиканские штаты должны создать коалицию, чтобы проводить собственную иммиграционную политику, невзирая на решения федеральной власти, заявил в интервью Такеру Карлсону ведущий ток-шоу Джесси Келли. По его словам, всех федералов, которые попытаются помешать депортациям, следует арестовывать и отдавать под суд. Если эти жёсткие меры не принять сейчас, Америка погибнет, уверен Келли.

Из всех кризисов, одновременно разворачивающихся в данный момент в США, лишь один совершенно точно может изменить наш образ жизни навсегда. Лишь один нельзя повернуть вспять. Это вторжение, которое сейчас происходит. Мы не преувеличиваем, когда говорим о вторжении. Это реальность.



Посмотрите на эти кадры. Видео было снято недалеко от Эль-Пасо, штат Техас. Вы видите, как мигранты разрезают колючую проволоку, пробиваясь в нашу страну. Вторгаясь в нашу страну. Повторюсь, это происходит не на другом конце мира, а в вашей стране. Это Техас, осаждённый людьми, у которых нет абсолютно никакого уважения к нашим границам и законам. Первое, что они делают как «американцы», это нарушают федеральный закон.



Что интересно и, наверное, наиболее показательно, так это то, что никто этого не пресекает. А если кто и пытается, суды запрещают насаждать законность! Снова и снова суды решают, имеет ли Техас право защищать собственные границы. Весьма примечательно, что множество других штатов и городов по всей стране десятки лет нарушают федеральный закон, федеральный иммиграционный закон, объявляя себя «убежищами». И никто ничего по этому поводу не сделал. Но здесь — один штат пытается защищать границу США со всем остальным миром, и ему мешают судьи! В такое трудно поверить.



Учитывая всё это, как же быть Техасу и всей остальной стране? В страну вторгаются. Никто этого не останавливает. Джесси Келли, ведущий ток-шоу и наш друг из Техаса, недавно высказал идею в твите. Вот, что он написал: «Игнорируйте их, — имеются в виду суды. — Создайте коалицию из 10 штатов, которые вас, — то есть Техас, — поддержат. Арестуйте и депортируйте каждого нелегала в вашем штате. Арестуйте и судите любого представителя федеральной власти, который попытается вас остановить. Пора».



Мы ещё не обдумали, что именно это означало бы на практике и какими были бы долгосрочные последствия. Но невозможно не сочувствовать всем сердцем тем настроениям, которыми проникнуты эти слова. И мы решили поговорить с самим Джесси Келли. Он ведущий The Jesse Kelly Show, и для нас большая честь беседовать с ним сейчас. Джесси, большое спасибо, что нашли для нас время.



ДЖЕССИ КЕЛЛИ, ведущий The Jesse Kelly Show: Нет, я… Я вам признателен.

Я вот пытался охарактеризовать ваше предложение, но, пожалуй, лучше, если вы сами нам расскажете.



ДЖЕССИ КЕЛЛИ: Мы в очень тяжёлом положении, Такер, и я не радуюсь тому, что сейчас скажу, но время пришло. Не через десять лет, не в следующем году, именно сейчас штатам, особенно республиканским, пора пересмотреть природу своих отношений с федеральной властью, сформулирую это так.



И я хочу внести полную ясность в то, что сейчас скажу. Я не хочу, чтобы наша страна распалась, хотя, по-моему, она распадается. Я не хочу ничего вроде войны или насилия. Не хочу. Я не хочу, чтобы какой-то конкретный американец делал что-то незаконное.



Но республиканские штаты должны сейчас, прямо сейчас, начать пересматривать природу своих отношений с федеральной властью, потому что страну губят! Страну сейчас разрушают, и ничто не может остановить или обратить вспять этот процесс, если только республиканские штаты не предпримут этот шаг. Позвольте, я объясню. Простите, что затягиваю вашу программу своей болтовнёй…



Совсем не затягиваете. Я хочу знать.



ДЖЕССИ КЕЛЛИ: Сейчас… Это неслучайно, и вы это хорошо знаете, вы постоянно об этом говорили… То, что происходит на границе, неслучайно. Руководители нашей страны на федеральном уровне — политики-демократы, половина политиков-республиканцев, каждый бюрократ, — они поощряют лавину нелегалов на границе. Они это поощряют. Именно этого они и хотят. Они хотят, чтобы Америка была наполнена нелегалами. Никакой лояльности Америке. Преступники, насильники, убийцы. Вот, чего они хотят. Ведь когда вы погружаете общество в хаос и насилие, это плодородная почва для коммунизма: когда общество терпит такой крах, люди всегда обращаются к государству, моля о помощи. Итак, они это знают, и они этому способствуют.



Ну, а другие страны по всему миру рады стараться. Как всегда в такой ситуации. «Эй, есть страна, которая мне не особенно нравится. У них открытая граница. А у нас тут есть тюрьма, набитая насильниками. Эй, ребята, почему бы вам просто не переехать в Америку?» Мы знаем, что такое происходит в странах вроде Венесуэлы, где тюрьмы опустошают, выпуская людей на нашу границу. К нам не приходят отдельные преступники — к нам приходят целые преступные сети. Нашу страну сейчас губят, и это необратимо.



Что сейчас происходит? Я хочу, чтобы все это понимали. Допустим, все желания сбудутся и Дональд Трамп победит Джо Байдена в ноябре. Ура-ура! Но невозможно, не в силах человеческих депортировать так много людей. Если Джо Байден впустит 10-12 миллионов человек, почти все они останутся здесь навсегда. И все их дети будут американскими гражданами.



И не будет никакой массовой депортации, что бы вам ни говорили перед выборами. Американский народ не сможет это переварить. Даже если сейчас думает, что сможет. Одно видео с маленьким мальчиком, который плачет, когда мамочку бросают в полицейский фургон, чтобы депортировать, — и все депортации прекратятся. Республиканцы, по своему обыкновению, вытерпят порку со стороны СМИ. «Мы должны делать это более гуманно!»



Вот, в какой мы ситуации. И что мы имеем? Мы имеем выбор: бросить вызов федеральной власти на уровне штатов или потерять свою страну. Третьего варианта нет. Такая масштабная нелегальная иммиграция потопит Америку. Точно так же, как вода, просочившись внутрь в достаточном количестве, отправит лодку на дно океана, какой бы большой и грузоподъёмной эта лодка ни была. Мы не можем так существовать, так что нам потребуется делать вещи, выходящие за пределы Конституции. Этому я тоже не рад. Таково наше положение.



Если я нахожусь в своём доме, а в моём городе, скажем, действует странный закон, по которому мне нельзя делать с домом ничего, какая бы проблема ни возникла, перегорела лампочка или случился пожар — я ничего не вправе с этим делать… И я не делаю, я соблюдаю закон. Но в конечном итоге я прихожу домой, а дом в огне, и мои сыновья наверху кричат: «Папа! Помоги!» — простите, законно это или незаконно, я буду спасать своих сыновей.



Мы не можем стоять в сторонке и смотреть, как разрушаются Соединённые Штаты Америки. И люди должны понять, насколько тяжёлое у нас положение. Это теперь официальная политика Демократической партии, так что, даже если Джо Байдена отфутболят в 2024 году, ура-ура, и мы проведём какие-то депортации, как только снова президентом изберут демократа, начнётся вседозволенность и весь мир будет в курсе. Преступники, наркотики, насильники — всё это хлынет в страну, чтобы разрушить её. Именно сейчас надо создать коалицию и совершенно отдельную силовую структуру по вопросам иммиграции. Вот, что мы должны сделать.



Дата выхода в эфир 17 апреля 2024 года.