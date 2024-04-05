Американский сенатор: Байден наводняет США нелегалами для переворота в республиканских штатах

В эфире Fox News американский сенатор Тед Круз обрушился с критикой на миграционную политику Белого дома. Он обвинил президента и Демократическую партию в том, что они намеренно впускают в страну миллионы нелегальных иммигрантов, чтобы повысить свои электоральные шансы.

ТЕД КРУЗ, сенатор от штата Техас: Я имею в виду, давайте внесём ясность. 10,4 миллиона нелегальных иммигрантов Джо Байден и демократы впустили в страну намеренно. Они впускают их, потому что рассматривают их как будущих избирателей демократов. Они надеются, что как можно больше из них прямо сейчас проголосуют незаконно. Они хотят, чтобы мигранты остались в Техасе. Они хотят, чтобы они были во Флориде, потому что хотят устроить переворот в наших штатах.

Смотрите, если они привезут в Техас миллион нелегальных иммигрантов и те проголосуют за демократов, то у Техаса будут настоящие проблемы. И именно к этому стремятся демократы. Вот почему они наводняют наш штат.

И я должен прокомментировать мысль, которую вы только что озвучили. Вы правы, речь не просто о вторжении, когда каждый день к южной границе приезжают тысячи и тысячи людей. Администрация Байдена буквально привозит людей из Венесуэлы, с Кубы, с Гаити.

В прошлом году администрация Байдена вывезла на самолётах 320 тысяч человек из их стран в Америку. Их доставили в более чем 40 аэропортов в разных уголках Америки. Нам не скажут, в какие именно аэропорты, но важно знать последствия.

Всего две недели назад мы видели трагическую историю про гаитянина, которого администрация Байдена вывезла с Гаити. Они доставили его самолётом в Бостон, штат Массачусетс, и всего две недели назад его арестовали за жестокое изнасилование 15-летней девочки-инвалида.

Именно этим и занимается администрация Байдена. Она буквально заполняют наши сообщества преступниками. И речь идёт о Техасе, Флориде и любом другом штате Союза.

Дата публикации 04 апреля 2024 года.