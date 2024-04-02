NYP: наплыв малообразованных нелегалов — бомба замедленного действия для США

На фоне небывалого притока мигрантов в Штатах часто говорят о росте преступности, но забывают про другую проблему — значительное снижение уровня образования вновь прибывших, пишет New York Post. Только по официальным данным, за последние несколько лет доля иммигрантов с образованием не выше среднего выросла на 15%. А это значит — рост претендентов на социальные пособия, увеличение налогового бремени для простых американцев и снижение платёжеспособности.

Небывалый приток мигрантов в Соединённые Штаты увеличивает общую численность иммигрантов — как легальных, так и нелегальных — до невиданного ранее уровня, пишет New York Post. На этом фоне чаще всего поднимаются вопросы преступности, наркоторговли и торговли людьми. Однако есть ещё одна проблема, которая пока не получила должного внимания: значительное снижение уровня образования вновь прибывших.

Ежемесячные опросы с целью отследить занятость населения показывают, что происходит нечто экстраординарное. По данным NYP, с момента прихода к власти Байдена численность жителей США, родившихся за рубежом, выросла с 45 млн в 2021 году до 51,4 млн в 2024-м. Это новый рекордный показатель, причём это число никогда не росло такими темпами.

Доля родившихся за границей в населении Соединённых Штатов составляет 15,5%, что является самым высоким показателем за всю историю. Предыдущий рекорд относится к так называемой великой волне иммиграции 1890 года, когда он составил 14,8%.

Итак, при Байдене в страну въехало 6,4 млн человек, большая часть из которых — нелегальные мигранты. Причём эти цифры явно учитывают не всех. Такой мощный нелегальный приток доказывает полное пренебрежение верховенством закона, уверено издание. Но помимо этого, одним из неприятных последствий является резкое снижение общего образовательного уровня мигрантов.

Одной из причин — в том, что они не обязаны соответствовать критериям легальных иммигрантов. Кроме того, большинство из них прибывает из стран с низким и средним уровнем человеческого капитала.

Однако издание отмечает, что общее снижение уровня образования началось ещё до нынешнего пограничного кризиса. NYP ссылается на данные, согласно которым из взрослых иммигрантов, приехавших в Штаты за последние два года, 41% имели степень бакалавра или выше. Но в 2018 году эта цифра составляла 55%.

А вот доля иммигрантов с образованием не выше среднего, наоборот, выросла с 29% в 2018-м до 44% в 2024 году. Это вызывает особое беспокойство, поскольку многолетние исследования показывают, что уровень образования определяет не только профессию, доход и платёжеспособность, но и склонность к использованию социальных пособий.

Следовательно, необразованные иммигранты значительно увеличивают налоговое бремя, даже если они работают официально. Их низкие доходы означают, что и они, и их дети, возможно, родившиеся в США, будут претендовать на социальное обеспечение.

В Штатах и так хватает малообразованных американцев, а прибытие такого количества неквалифицированных иммигрантов лишь усиливает конкуренцию за соответствующие их уровню рабочие места. Более того, эффект от снижения общего уровня образования будет сказываться на жизни будущих поколений. Например, это почти наверняка окажет влияние на образование второго поколения, поскольку дети часто поступают по примеру родителей.

Нынешние масштабы иммиграции создают проблемы во всех областях, от жилья и школ до работы и здравоохранения, подчёркивает NYP. Это также сказывается на процессе ассимиляции — она заметно замедляется. Кроме того, усугубляются не только краткосрочные, но и долгосрочные проблемы.

Безусловно, эти вопросы требуют внимания. Для начала необходимо обеспечить соблюдение закона, ограничить приток мигрантов и делать упор на их навыки и образование при отборе. А в целом США требуется создание иммиграционной системы, которая будет служить прежде всего интересам страны, подытожило издание.