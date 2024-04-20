Лидер левых в Европарламенте: пора перейти от вооружения Киева к переговорам с Москвой
МАРК ШТАЙНХОЙЗЕР, корреспондент Phoenix в Брюсселе: Олаф Шольц также хочет большего количества мирных конференций (по Украине. — ИноТВ). Об этом он сказал здесь, в Брюсселе. Интересный аспект, который, возможно, также связан с тем фактом, что давление за переговоры внутри собственных рядов возрастает, также и из Европейского парламента. Да, многие среди левых, но в том числе и внутри СДПГ, хотели бы видеть не только больше поставок оружия на Украину, но и дальнейшие дипломатические усилия. И одним из этих критиков относительно вопроса, как помочь Украине и какая ПВО и какие миротворческие усилия необходимы, с которым мы смогли здесь поговорить, является глава фракции левых в Европейском парламенте Мартин Ширдеван.
Мартин Ширдеван, шеф фракции левых в Европейском парламенте. Саммит ЕС хочет продолжать поддерживать Украину усилением противовоздушной обороны. Шарль Мишель заявил, что это должно произойти относительно быстро. Вы сейчас очень осторожно относитесь к поставкам оружия на Украину. Почему бы не помочь Украине ещё сильней в нынешней сложной ситуации?
МАРТИН ШИРДЕВАН, глава фракции левых в Европарламенте: Нужно обязательно помочь Украине. В этом я был убеждён с самого начала, и солидарность с подвергшейся нападению страной вообще не подвергается сомнению. Но вопрос, конечно, в том, какой путь действительно поможет Украине выйти из этой ситуации. И эта односторонняя фокусировка на поставках всё большего и большего количества оружия в конечном счёте привела только ко всё большему обострению боевых действий. Напряжённость в отношениях с Россией на международном уровне чрезвычайно возросла, и я думаю, что правильный путь — послать с этого саммита сигнал о том, что нам необходимо дипломатическое решение. Мне этого снова не хватило.
Дата выхода в эфир 18 апреля 2024 года.
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