Украина — это государство-инвалид, которое не нужно ни Евросоюзу, ни НАТО, заявил военный эксперт Скотт Риттер в интервью Dialogue works. По его мнению, бесконечные обещания Столтенберга, Блинкена и компании о принятии Киева в тот или иной блок — это лишь враньё и изощрённый садизм.

СКОТТ РИТТЕР: Украина никогда не будет частью НАТО. Украина никогда не будет членом Европейского союза. Таких перспектив у Украины нет. Скажем честно: Евросоюз никогда и не собирался включать Украину в свой состав. Что здесь включать-то? Вот это государство-инвалид? Зачем это Евросоюзу?

Они разбрасываются обещаниями, врут украинцам, трясут перед ними этим пряником. Но Украину никогда не возьмут ни в Евросоюз, ни в НАТО.

Это какой-то изощрённый садизм со стороны Столтенберга, Блинкена и остальных — говорить о такой возможности: «Мы строим мост к членству в НАТО». Давайте тогда скажем: это мост имени Фрэнсиса Скотта Ки, который рухнул в море — и если и будет восстановлен, то очень, очень нескоро. Реальность такова. Дела обстоят сейчас именно таким образом. У Украины нет будущего. У неё нет будущего. Ей конец.

Дата публикации 18 апреля 2024 года.