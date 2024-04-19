Риттер: у Украины нет будущего в ЕС и НАТО, а обещания Запада — это изощрённый садизм

22:17
Россиянка Андреева проиграла украинке Калининой в 1/4 финала турнира WTA в Руане
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Руане (Франция).
22:14
Ruptly поговорило с родителями Луны, приехавшей на операцию в Петербург
Ruptly поговорило с родителями девочки Луны Феннер, которая приехала в Санкт-Петербург из США, чтобы сделать операции на лице.
22:01
Воздушная тревога в Киеве и других областях Украины
Сирены воздушной тревоги объявлены в ряде областей Украины, включая Киев.
22:00
В ЖФК ЦСКА призвали болельщиков поддержать команду в дерби со «Спартаком»
Президент ЖФК ЦСКА Елена Петунина заявила, что матч седьмого тура Суперлиги с ЖФК «Спартак» пройдёт на «ВЭБ Арене».
21:55
Росимущество со второй попытки продало «Росспиртпром» за 8,3 млрд рублей
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) провело повторный аукцион, в ходе которого было реализовано 100% акций «Росспиртпрома» за 8,3 млрд рублей.
21:47
Виктор Са заявил, что «Краснодар» остаётся в чемпионской гонке РПЛ
Полузащитник «Краснодара» Виктор Са после победы над «Факелом» в 25-м туре РПЛ заявил, что клуб остаётся в чемпионской гонке.
21:45
Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки доставили в Москву
Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки, а также двух его братьев доставили в Москву.
21:35
В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
21:33
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, заявил губернатор региона Александр Гусев.
21:29
Костомаров рассказал, что до сих пор в шоке от последствий перенесённой болезни
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что до сих пор находится в шоке от последствий перенесённой пневмонии.
21:19
Пушилин: один человек погиб и двое пострадали в результате ударов ВСУ в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб и двое пострадали в результате ударов ВСУ по региону.
21:16
В Подмосковье запустили новую онлайн-услугу для ветеранов труда
На региональном портале в Московской области запустили новую услугу для ветеранов труда.
21:15
Сальников: российские пловцы на чемпионате мира могли бы завоевать около 15 наград
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что российские спортсмены могли бы завоевать около 15 наград на чемпионате мира.
21:11
В Салехарде провели первую репетицию парада Победы
В Салехарде прошла первая репетиция парада Победы, заявили в городской администрации.
21:07
Специалист Левина рассказала о востребованных сферах для трудоустройства летом
Эксперт в области рынка труда Юлия Левина рассказала, какие сферы наиболее востребованы для трудоустройства летом.
21:02
МЧС Белгородской области объявило об опасности атаки БПЛА
ГУ МЧС по Белгородской области объявило об опасности атаки беспилотников.
21:00
В Севастополе завели дело по факту смерти мужчины в больнице
В Севастополе завели уголовное дело по факту смерти 39-летнего мужчины в больнице №1.
21:00
В реках Оренбургской области наблюдается снижение воды
Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram заявила, что в реках региона наблюдается снижение воды.
20:59
«Краснодар» обыграл «Факел» и вплотную приблизился к «Зениту» в турнирной таблице РПЛ
«Краснодар» победил «Факел» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:56
В Крым направят федеральную поддержку на строительство двух автодорог
В Крым направят федеральную поддержку на строительство автодорог Белогорск — Приветное и Алушта — Перевальное, заявил глава республики Сергей Аксёнов на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
20:51
Самарская область присоединилась к акции «Сад памяти»
Самарская область присоединилась к международной акции «Сад памяти». На территории лесного фонда и муниципальных образований планируется высадить более 58 тыс. сеянцев и саженцев.
20:44
МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве
Столичное управление МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве.
20:42
Нижегородская область продолжит сотрудничество с Бангладеш
Заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин встретился с делегацией Бангладеш, которую возглавлял чрезвычайный и полномочный посол Камрул Ахсан. Они обсудили возможности расширения сотрудничества.
20:36
Ефимова: если выполню норматив, подумаю о том, чтобы поехать на Олимпиаду в Париже
Российская пловчиха Юлия Ефимова рассмотрит возможность выступить на Играх в Париже, если выполнит олимпийский норматив.
20:36
Петербург посетили 500 тысяч иностранных туристов в 2023 году
Санкт-Петербург принял более 500 тыс. иностранных туристов в 2023 году.
20:35
Суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ
Замоскворецкий суд Москвы принял решение отправить под стражу ещё одного фигуранта дела о подрыве автомобиля экс-офицера СБУ Василия Прозорова в Москве.
20:31
В районе Котловка построят школу по программе КРТ
В столичном районе Котловка построят школу по программе комплексного развития территорий (КРТ).
20:25
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с травмированием мальчика в Екатеринбурге
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с травмированием 11-летнего мальчика, который упал с заброшенного моста в Екатеринбурге.
20:22
Шумков заявил о пике паводка в Кургане
Курганский губернатор Вадим Шумков в эфире телеканала «Россия 24» заявил о пике паводка в Кургане.
20:18
ЦСКА отпустит Файзуллаева на молодёжный Кубок Азии после дерби со «Спартаком»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб отпустит полузащитника Аббосбека Файзуллаева в сборную Узбекистана на молодёжный Кубок Азии после матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком».
20:18
Церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания в память о жертвах «Крокуса»
Церемония открытия Московского международного кинофестиваля началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокуса» началась стрельба и пожар. По последним данным, погибли 144 человека.
20:16
В городе Ишиме заявили об обострении ситуации с затоплением
Информационный центр правительства Тюменской области заявил об обострении ситуации с затоплением в городе Ишиме.
20:06
Силуанов заявил об угрозах из-за уровня дефицита бюджетов и госдолга стран мира
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что уровни дефицитов бюджета и госдолга в мировой экономике угрожают среднесрочным перспективам роста.
20:01
Рылов стал третьим на дистанции 200 м на спине на чемпионате России по плаванию
Дмитрий Савенко стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 200 м на спине.
19:59
Силуанов: ситуация с активами России подрывает валютно-финансовую систему мира
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что предложения о конфискации российских активов подрывают фундамент под международной валютно-финансовой системой.
19:51
МИД Ирана: сбитые над Исфаханом дроны не нанесли никакого ущерба
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что сбитые над Исфаханом дроны не нанесли ни физического, ни материального ущерба.
19:45
Коляда будет работать тренером в китайской академии
Российский фигурист Михаил Коляда станет тренером в китайской академии Pangqing Tongjian в Пекине.
19:40
Маргарита Симоньян сообщила о смерти Рассела Бентли
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о смерти сотрудничавшего со Sputnik корреспондента Рассела Бентли.
19:36
Bloomberg: ФРГ намерена закупить ещё четыре системы Patriot на $1,3 млрд
Германия рассматривает возможность закупить ещё четыре системы ПВО Patriot на $1,3 млрд.
19:29
Мостовой: после вылета от ПСЖ «Барселона» в ужасном психологическом состоянии
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».
19:26
Системы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
В Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области.
19:19
«Ъ»: умер основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев
В московской клинике скончался основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев.
19:15
Келлвен назвал двух футболистов ЦСКА, готовых к переходу в европейские клубы
Защитник ЦСКА Келлвен заявил, что Фёдор Чалов и Иван Обляков готовы к переходу в европейские клубы.
19:06
Орский НПЗ возобновляет производство после остановки из-за паводка
Орский нефтеперерабатывающий завод возобновляет производство нефтепродуктов. Ранее предприятие приостанавливало работу из-за аномального паводка.
19:00
Россиянка Хромачёва вышла в финал турнира WTA в Руане в парном разряде
Российская теннисистка Ирина Хромачёва и венгерка Тимея Бабош вышли в финал турнира WTA в Руане в парном разряде.
18:59
Столтенберг призвал НАТО отдавать оружие Украине в ущерб странам альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса отдавать оружие киевским властям, даже если это будет делаться в ущерб безопасности их собственных стран.
18:58
Автоэксперт Арутин дал советы по подготовке машины к тёплому сезону
Эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин рассказал, как подготовить машину к тёплому сезону.
18:53
Новый корпус поликлиники в Лобне откроют в 2025 году
Новое здание поликлиники №1 в Лобне откроется в начале 2025 года. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
18:52
Проект помощи Украине прошёл процедурное голосование в палате представителей США
Законопроект об оказании военной помощи Украине прошёл процедурное голосование в палате представителей конгресса США.
18:46
Школьники из Подмосковья победили на Всероссийской олимпиаде по русскому языку
Школьники из Московской области победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку. Первые три места заняли учащиеся из Истры, Химок и Балашихи.