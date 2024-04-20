Скотт Риттер: Украину ждёт бесславная гибель — и всё благодаря Западу

Украинский конфликт закончится, когда решит Россия, — и это будет либо по-хорошему, либо по-плохому, считает военный эксперт Скотт Риттер. По его мнению, никакого будущего у режима Зеленского нет и в этом тупике он по вине Запада.

СКОТТ РИТТЕР: Миру уже нужно осознать, что никакого плана Б для Украины нет. Её ожидает бесславная гибель — благодаря Западу. Пытку эту можно прекратить хоть сегодня — капитуляцией. Но никаких «условий» при этом не будет. Сейчас идут разговоры о мирной конференции в Швейцарии. А что там обсуждать? Если за столом нет России, то нет, собственно, и мирной конференции, разве не так? Что там пытается решить Европа?

Она хочет определить какие-то условия завершения конфликта? Завершится он только тогда, когда Россия скажет: «Мы всё». Только её голос и имеет значение. Так что вопрос здесь следующий: вы хотите по-хорошему или по-плохому? По-хорошему — это сдаться прямо сейчас: сохранить жизни, сохранить инфраструктуру. По-плохому — Россия покончит с Украиной.

Это дело решённое.

Русские ясно дали понять, что режима Зеленского по окончании всего этого уже не будет. Русские ясно дали понять, что на западе Украины не будет нынешней политической конфигурации: с ультранационалистами будет покончено. Бандеризм будет уничтожен. Никакой остаточной неонацистской идеологии на украинской земле не допустят.

Если украинцы поступят по-умному, Россия, возможно, позволит им сохранить за собой Одессу и Харьков, но только в том случае, если по своей конфигурации Украина будет суверенным государством, входящим в политико-экономический союз с Россией и Белоруссией. В таком случае у России не будет причин для опасений насчёт Одессы или Харькова.

Но если Украина хочет по-плохому, Россия возьмёт и Одессу, и Харьков, и в итоге останется лишь жалкое оккупированное государство-обрубок, нежизнеспособное как экономика и лишённое устойчивости как национальное государство.

Дата публикации 18 апреля 2024 года.