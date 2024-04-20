Mediaite: Байдена обвинили в том, что он обрекает США и весь мир на разрушение

Обозреватель Fox News Тэмми Брюс обрушилась с критикой на политику главы Белого дома. По её словам, Джо Байден ослабляет Америку и способствует обострению геополитических кризисов, сообщает Mediaite.

Мир находится на краю гибели, и виной тому провальная политика Джо Байдена. С таким утверждением выступила обозреватель Fox News Тэмми Брюс, передаёт Mediaite.

Обозреватель обвинила американского президента в том, что на его совести «все ужасные вещи», которые происходят в США и за их пределами. По её словам, глава Белого дома бездействует и «подрывает мощь» Америки на фоне множества международных проблем, включая украинский конфликт и ближневосточный кризис.

«Всё больше и больше людей говорят, что чувствуют себя глупо и неловко из-за того, что проголосовали за Джо Байдена. Но именно это делает с вами страх. Вот почему Дональда Трампа демонизируют, пытаясь заставить вас думать, что наступит конец света. И — поглядите-ка! — он действительно наступил из-за Джо Байдена», — подчеркнула аналитик.

Но у американцев ещё есть шанс изменить ситуацию. Они могут поддержать Трампа, которого действующая администрация хочет упечь за решётку, ведь в настоящий момент он — «единственный парень, который может спасти страну и мир», выразила уверенность Брюс.