Mediaite: Байдена обвинили в том, что он обрекает США и весь мир на разрушение
Мир находится на краю гибели, и виной тому провальная политика Джо Байдена. С таким утверждением выступила обозреватель Fox News Тэмми Брюс, передаёт Mediaite.
Мир находится на краю гибели, и виной тому провальная политика Джо Байдена. С таким утверждением выступила обозреватель Fox News Тэмми Брюс, передаёт Mediaite.
Сотруднику украинского территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего роль военкомата, пришлось стрелять в землю, чтобы отбиться от людей, напавших на него в Черновицкой области.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о самой важной встрече клуба в сезоне.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что если США продолжат выделять деньги киевскому режиму, то это приведёт к дальнейшему уничтожению целого поколения украинцев.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказал мнение, что «Ростов» является самой стабильной командой РПЛ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев объединиться и одолеть Израиль.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался касательно отсутствия голкипера Игоря Акинфеева в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».
Британский аналитик Александр Меркурис заявил в своём блоге на YouTube, что российские военные в ходе недавнего удара поразили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ.
Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко скончался на 49-м году жизни.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о своём назначении.
Молдавский политик Илан Шор обвинил власти Молдавии в разрушении независимости страны ради интересов США.
Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв прибыл в Оренбург с гуманитарной помощью.
Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что уровень воды в реке у города Ишима достиг 1006 см.
Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о переговорах с главным тренером «Пари НН» Сергеем Юраном.
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в Ишиме завершили укрепление дамбы.
«Балтика» победила «Крылья Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что власти страны пересмотрят двусторонние отношения с США в связи с американским вето по принятию Палестины в ООН.
Мэрия Орска заявила, что специалисты возобновили подачу электричества в многоквартирные дома, освобождённые от воды после наводнения.
Уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана вышла в финал турнира в Штутгарте (Германия).
Городская администрация Кургана заявила, что уровень воды в реке Тобол возле города снизился до 1011 см.
Раде Калдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, сообщил, что армейский клуб планирует продлить трудовое соглашение с его клиентом.
Следователи требуют отправить под стражу отца и дядю 21-летнего Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковке в столичном районе Люблино.
«Шанхай Шэньхуа» победил «Наньтун Чжиюнь» в матче седьмого тура китайской Суперлиги.
Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев прибыл с делегацией в Китай.
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что представители «Спартака» связывались с главным тренером нижегородского клуба Сергеем Юраном.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что режим воздушной опасности отменён в регионе.
Подозреваемого в убийстве мужчины в Москве из-за замечания о неправильной парковке доставили к следователю.
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран может занять аналогичный пост в «Спартаке».
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим превысил рекордную отметку 2017 года и достиг 997 см.
Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал своё будущее.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обломки двух летательных аппаратов обнаружены на территории региона.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российские хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и теннисисты являются послами доброй воли.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе.
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Белгородской областью.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что иностранные спортсмены говорили ему о желании принять участие в Играх дружбы.
Три человека пострадали и были госпитализированы в результате возгорания в частном пансионате для пожилых в Ленинградской области.
В Курганской области прокомментировали ситуацию с ландшафтными пожарами.
Сирены воздушной тревоги сработали ещё в двух украинских областях.
Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.
Пожарные спасли трёх котят из электрощитка в многоквартирном доме в Перми.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Североатлантический альянс использует Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против России.
Комиссия спортсменов Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) выступила с заявлением о решении Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) ввести призовые для победителей Игр в Париже.
Ряд нижегородских вузов подписали хартию проекта «Межвузовский ИТ-кампус НЕЙМАРК». Документ приняли для объединения усилий, компетенций и ресурсов участников.
Стали известны итоги арктической олимпиады «Полярный круг». Её участниками стали школьники из Ямала, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тульской области.
В правительстве Курганской области заявили, что угрозы прорыва дамбы в Кургане в районе Кировского моста пока нет.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году 50 тыс. жителей региона сдали 60 тыс. л донорской крови.
В парке «Сокольники» в Москве начали реабилитацию пяти Оленьих прудов, заявил заммэра столицы Пётр Бирюков.
«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во вторник, 23 апреля, проведёт первую после совершённого на него нападения встречу с жителями региона.
В Москве отреставрировали около 800 памятников за последние 13 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Рублёво-Архангельскую линию Московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году.