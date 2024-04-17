CBS News: Байден теряет поддержку молодёжи

Телеканал CBS News провёл новый опрос, который показал, что рейтинг одобрения Байдена среди молодых избирателей снизился на 12 процентов всего за два месяца. Исторически кандидаты от демократов могли похвастаться поддержкой молодёжи, однако в нынешнем случае избирателей настораживает не только возраст главы Белого дома, но и его отношение к войне Израиля с ХАМАС.

Новый опрос общественного мнения, проведённый CBS News, показал, что рейтинг одобрения президента Байдена среди молодых американцев резко снизился. 43 процента американцев в возрасте от 18 до 29 лет одобряют работу президента. В феврале этот показатель составлял 55 процентов.

Репортёр CBS News по предвыборной кампании Ториан Смолл присоединяется к нам из Буна в Северной Каролине. Ториан, я знаю, что вы рассказывали о том, как молодые избиратели относятся к этим выборам.

Исторически сложилось так, что кандидаты от Демократической партии хорошо ладят с молодыми избирателями, как правило, привлекая их на свою сторону. Однако Байден, похоже, здесь проигрывает. Что стоит за этим спадом, по вашему мнению?

ТОРИАН СМОЛЛ, репортёр: Примерно то же, что сегодня сказал Энтони Санто. Настоящим камнем преткновения является отношение президента к войне между Израилем и ХАМАС. Многие из тех, с кем я пообщался сегодня, говорят, что они хотели бы от него более жёстких призывов к прекращению огня.

Не только просьб о временной передышке для оказания гуманитарной помощи, но и чего-то более постоянного. Они готовы наметить границы дозволенного, но я часто задаю вопрос: когда наступит точка разворота? Это касается молодых избирателей, с которыми я сегодня беседовал.

Повлияет ли это на их выбор в ноябре. Несколько человек ответили, что пока раздумывают. Многие заявили, что они категорически против Дональда Трампа, но они не уверены, может ли их неприятие к Дональду Трампу перевесить эту моральную дилемму, с которой они столкнулись в отношении войны между Израилем и ХАМАС.

Очень интересно. Это настолько важный вопрос в преддверии ноября, а придут ли они вообще (на избирательные участки. — ИноТВ). Я знаю, что вы разговаривали со многими молодыми избирателями, как вы уже упомянули. Что ещё они рассказали вам о своём мнении относительно президента Байдена?

ТОРИАН СМОЛЛ, репортёр: Для многих из этих молодых людей большой проблемой является возраст Байдена. И вы знаете, ирония не ускользнула от внимания председателя Демократической партии штата Северная Каролина, который оказался самым молодым партийным председателем в США.

Она сказала: «Послушайте, все знают, что это самый старый кандидат в президенты США в самой старой президентской гонке США». Но она говорит, что для неё его политика действительно молода или, по крайней мере, связана с более молодыми прогрессивными демократами.

И именно поэтому она, можно сказать, находится на передовой и выполняет для него тяжёлую работу, посещая колледжи, такие как Аппалачский государственный университет, где я сейчас нахожусь. Она общается здесь с избирателями, по-настоящему взаимодействует с ними ради президента, потому что она, действительно, верит в это, и сказала мне, что важно, кто его представляет.

Но она также указывает на то, что в бюллетенях для голосования есть доказательства этого. Она говорит, что на уровне города, посёлка у вас есть группа молодых людей, включая самую молодую команду мэра, которая была избрана ещё в 2021 году.

Так вот он является представителем многих из этих студентов. И она говорит: «Вы можете быть демократом и при этом поддерживать пожилого кандидата в президенты, потому что он помогает некоторым из тех, кто проигрывает в голосовании».

Да, это, действительно, интересно и в некотором роде выгодно. Особенно в таком месте, как Северная Каролина, ведь это не настолько большое поле для битвы, как некоторые другие места. Но всё же и это поле битвы. Какова была стратегия команды Байден — Харрис в Северной Каролине, если она вообще была?

ТОРИАН СМОЛЛ, репортёр: В 2020 году Байден проиграл в этом штате примерно на 70 тысяч голосов. Участники предвыборной кампании говорят мне, что они наблюдают некоторое увеличение демографических изменений. Всё больше демократов переезжают в штаты, где, по их мнению, это будет абсолютно значимая партия.

Потому что губернаторская гонка также включена в бюллетень. И это очень напряжённая гонка, когда вице-губернатор противостоит нынешнему генеральному прокурору. И это то, что на самом деле стало своеобразным громоотводом, собравшим людей вокруг себя.

Но на самом деле, они здесь нацелены на молодых избирателей и используют преимущества довольно обширной системы колледжей Университета Северной Каролины. И Байден, и Харрис посещали здесь различные колледжи, стремясь привлечь молодых избирателей.

Но для того чтобы привлечь их в Демократическую партию, нужно не только заставить их голосовать. Они хотят, чтобы те активно участвовали в здешней коалиции и позаботились о том, чтобы молодые избиратели не только поощряли других молодых избирателей к участию и голосованию, но и в какой-то момент сами стали избранными должностными лицами.

Да, это очень важно именно по той причине, о которой вы только что говорили. Те небольшие посты, куда тоже избираются люди. Ториан Смолл, с новостями из колеблющегося штата. Спасибо большое за уделённое время.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2024 года.