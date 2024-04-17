CBS News: Байден теряет поддержку молодёжи
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы.
Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя отзыв посла Франции из республики, заявил, что разговор с Баку языком угроз не принесёт результатов.
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев оценил конкуренцию с форвардами армейского клуба Фёдором Чаловым и Антоном Заболотным.
Террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в Отрадном, ФСБ ликвидировала недалеко от религиозного здания.
ЕС хотел санкциями раздавить российскую экономику, но навредил только своей, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
Председатель Верховного суда России Ирина Подносова заявила, что 500 федеральных судей уже назначены в новых территориях России.
Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала об ощущениях от участия в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Портовая инфраструктура получила повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Ситуация с паводком стала критической в Белозерском округе Курганской области.
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что с нетерпением ждёт демонстрации российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ».
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе.
Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России.
ФСБ возбудила уголовное дело в отношении жителя Чукотки, подозреваемого в финансировании воюющего на стороне Украины террористического батальона.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки за два года.
Воды Тобола почти по самые крыши затопили дома в микрорайоне Глинки Курганской области.
МВД России объявило в розыск журналистку, автора Telegram-канала «Женская власть» Залину Маршенкулову.
«Вашингтон Кэпиталз» изменил аватар команды на фото российского нападающего Александра Овечкина.
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
В ЕС планируют принять более жёсткий закон об иноагентах, чем в США, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Из-за паводка были эвакуированы 13567 жителей Курганской области.
Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказал мнение, что в столичном клубе нет сплочённости.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ужесточить закон об иноагентах по примеру США.
Международный юрист Клайн Престон заявил RT, что Владимир Зеленский призывает Запад защищать Украину так же, как и Израиль, но Киев не понимает, как устроена политика в Вашингтоне.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударах по ВСУ в районах Ореховки и Ивановки.
Несколько банков Китая перестали принимать платежи в юанях из России.
В команде чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислама Махачева сообщили, что спортсмен начал подготовку к поединку с американцем Дастином Порье.
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о победе над «Балтикой» в матче Пути РПЛ Кубка России.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) армянского происхождения Арман Царукян рассказал, сколько тратит в месяц на жизнь в России.
В Одессе и Кривом Роге прогремели взрывы.
Российский лидер Владимир Путин отметил, что риск возникновения новых эпидемий в мире высок, особенно на Африканском континенте.
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей мотивации.
В Минобороны России сообщили о перехвате украинского дрона в Мордовии.
В Симферопольский районный суд Крыма передали уголовное дело о гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой, заявил муж погибшей Евгений Двоскин, который проходит по делу как потерпевший.
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о поражении от ЦСКА в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.
В украинском Чернигове сообщают о взрывах.
Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское Казанского района Тюменской области.
Россия не получала по дипломатическим каналам приглашение на церемонию по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии, заявила в эфире Радио Sputnik официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской областях, а также в Киеве объявили воздушную тревогу.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о выходе команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Египет знает, как справляться с влиянием санкций Запада в отношениях с Россией, сообщил глава Минфина страны Мухаммед Мааит.
Литва после полугодичного перерыва возобновила закупку зерна из России.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) армянского происхождения Арман Царукян рассказал о сумме гонорара за бой против бразильца Чарльза Оливейры.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, поменяется ли его решение об уходе из французского клуба после победы над «Барселоной» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
В Минобороны России сообщили о начале разработки перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнём.
Над Орловской областью средства ПВО уничтожили БПЛА ВС Украины, заявил глава региона Андрей Клычков.
Уровень воды в реке Ишим в районе Ильинки в Тюменской области достиг 884 см.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Филадельфия Флайерз».
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил упростить процедуру приёма на вооружение перспективных средств.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военнослужащих с учётом опыта проведения СВО.
«Питтсбург Пингвинз» не сможет принять участие в плей-офф Кубка Стэнли в текущем сезоне.