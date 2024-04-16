Fox News: Америку охватила ностальгия по Трампу

Соцопросы показывают, что американцы считают Дональда Трампа куда более успешным президентом, чем Джо Байдена: результаты президентства Трампа положительно оценивают 42 процента респондентов, а Байдена — лишь 25 процентов, передаёт Fox News. Как отмечают ведущие канала, в этом нет ничего удивительного: Трамп не ввязывался в войны и поддерживал экономику в весьма приличном состоянии.

ДЖАНИН ПИРРО, ведущая Fox News: Мир на Ближнем Востоке, экомическое процветание, которое ощущают все граждане, и граница на замке: стоит ли удивляться, что американцы ностальгируют по Трампу? Как показал опрос, проведённый The New York Times, президентство Байдена считают скорее хорошим для Америки лишь 25 процентов американцев, тогда как президентство Трампа видят таким почти половина. Что скажете, Пирс?

ПИРС МОРГАН, ведущий Fox News: Знаете, мне вот вспомнилось, что, если бы не пандемия коронавируса, думаю, Трамп одержал бы в 2020 году победу с большим отрывом. Пандемия изменила всё — и, разумеется, один из самых важных моментов был в том, что она ударила по экономике, в которой до этого у нас была очень даже хорошая ситуация.





Что касается Трампа, я всегда видел — и теперь снова наблюдаю — вот что: леваки каким-то абсолютно несносным образом к нему относятся: постоянно идёт истерия, постоянно происходят попытки его добить, похоронить, не дать ему баллотироваться и так далее. Но в конечном счёте это, как мне кажется, производит обратный эффект, заставляя людей задуматься: «А настолько ли он был плох?» И правда, так ли уж Трамп был плох? В войны он нигде не ввязался, экономика при нём чувствовала себя вполне хорошо, у него был большой план по урегулированию ситуации на южной границе, который он до конца претворить в жизнь не успел, — но этот план всё равно лучше, чем то дырявое состояние, в котором граница пребывает сейчас.





И вот если всё это вместе сложить и убрать его риторику — хоть она, конечно, и является одним из элементов его привлекательности для избирателей, я это понимаю, — но если всё же убрать эту риторику, в сухом остатке получается вполне себе умеренный президент-республиканец, которому просто выпал худший кризис в сфере здравоохранения за последний век, последствия которого, на мой взгляд, и помешали ему победить на выборах. Так что меня всё это не удивляет, ведь сейчас у нас, давайте уже начистоту, президент, который едва способен составить предложение и уже на ногах не стоит. А это не очень воодушевляет.





ДЖАНИН ПИРРО: Понятно. А что вы думаете в свете моего интервью с Тоби Китом?

ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий Fox News: Думаю вот что: наши СМИ всё пытаются понять, почему же американцам нравится Трамп, и они говорят: «Ох, это потому, что он лидер секты! Ох, мы себе сразу захотели диктатора! Ох, да за него только селюки-расисты голосуют!» Да нет, просто нам нравится жить побогаче да побезопаснее. Вот и всё.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.