Fox Business: Трамп публично вызвал «жулика» Байдена на дебаты

Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети видео, в котором призывает «жулика Джо Байдена, худшего президента в истории», провести с ним дебаты в любом месте, в любое время, сообщает Fox Business. Однако вряд ли демократы допустят это, иначе нынешний президент предстанет перед публикой в самом неприглядном свете. Большинство американцев уже уверены, что политика Трампа была лучше для США, чем руководство Байдена.

Кампания Трампа призывает к проведению дополнительных президентских дебатов и к тому, чтобы они начались гораздо раньше, чем предлагала комиссия по дебатам. Теперь они хотят начать дебаты в сентябре.

Вчера бывший президент Трамп опубликовал это послание президенту Байдену в социальной сети Truth. Посмотрите.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Пришла пора жулику Джо Байдену, худшему президенту в истории Соединённых Штатов, начать дебаты со мной. Мы должны поговорить о том, что он делает и куда мы движемся. Мы обязаны сделать это для нашей страны, мы должны сделать это для всех американцев. Когда угодно, где угодно, в любом месте.

ЖУРНАЛИСТЫ: Господин президент, Дональд Трамп сказал, что готов на дебаты с вами прямо сейчас. Вы принимаете?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Будь я на его месте, я бы тоже хотел со мной подискутировать.

«Будь я на его месте, я бы тоже хотел со мной подискутировать». Таков был ответ Джо Байдена. Опрос Fox News показал, что две трети избирателей считают очень важным, чтобы Байден и Трамп провели дебаты.

Джо, если мы увидим первые президентские дебаты между этими двумя в сентябре, это очень близко к выборам, и некоторые люди к тому моменту, возможно, уже проголосуют.

ВЕДУЩИЙ: У нас есть прогнозы по цифрам, и именно поэтому это важно. Ко времени проведения первых дебатов может проголосовать уже миллион человек, ко вторым — три миллиона.

Вот именно.

ВЕДУЩИЙ: А к третьим, вероятно, уже девять миллионов человек. Демократы настаивали на досрочном голосовании. Именно они хотели этого даже не одно поколение. Теперь у нас это есть и надо соответствовать.





Вполне очевидно, почему Джо Байден не хочет дебатов с Дональдом Трампом. И дело не только в его когнитивных проблемах. Но ещё и в том, что его президентство до сих пор было непростительным.





У них было преимущество пандемии во всём мире. Единственный человек, который, вероятно, больше всего выиграл от пандемии, — это Джо Байден, потому что ему пришлось прятаться в своём подвале в течение года, пока он баллотировался на пост президента.





Но в этом году такой возможности уже нет. И американская общественность требует, чтобы наши два кандидата на пост президента провели такой спарринг и обсудили проблемы.

Я также думаю, что во многом это связано с тем, что они видят, как американская общественность начинает реагировать на политику Джо Байдена. В одном утреннем шоу на телеканале левого толка на днях состоялась дискуссия с участием девяти человек. Девять разных людей с демографической и географической точек зрения.





Так вот, все эти люди единогласно, девять человек, на том шоу подняли руки и сказали, что политика Дональда Трампа была лучше для Америки, чем политика Джо Байдена. Демократы не могут рисковать тем, что это будет выставлено на всеобщее обозрение на сцене с человеком, жующим мороженое. Как мы только что видели, когда он выходил из магазина.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2024 года.