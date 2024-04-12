The Guardian: Япония опасается за своё будущее из-за возвращения Трампа

В Токио всё отчётливее прослеживается страх за своё будущее из-за перспективы возвращения Трампа в Белый дом, констатирует The Guardian. В этом случае американо-японские связи будут выглядеть совсем по-другому, ведь Трамп и раньше не скрывал своего отношения к «бесплатным» союзникам в регионе.

На днях состоялась встреча между лидерами США и Японии, на которой главы государств высказывали друг другу слова поддержки. Однако в Японии всё отчётливее прослеживается страх возвращения Трампа в Белый дом, констатирует The Guardian.

Японский премьер-министр Фумио Кисида прибыл в Вашингтон с государственным визитом на фоне неспокойной геополитической обстановки: угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, военные конфликты на Украине и в секторе Газа, а также политическая неопределённость относительно будущего лидеров США и Японии.

Во время выступления в конгрессе Кисида затронул потенциальные угрозы, имеющие первостепенное значение, а именно появление стран, которые стремятся бросить вызов гегемонии США в Европе.

«Я замечаю у некоторых американцев открытую неуверенность в себе по поводу того, какой должна быть ваша роль в мире. Международный порядок, над созданием которого США работали на протяжении многих поколений, сталкивается с новыми вызовами, исходящими от тех, чьи ценности и принципы сильно отличаются от наших», — цитирует издание слова японского лидера.

По мнению The Guardian, речь идёт прежде всего о России. Также тревогу вызывает напористый Китай и Северная Корея, которая всё больше погружается в объятия Кремля.

Кроме того, Кисиду беспокоит и другая угроза отношениям его страны с Соединёнными Штатами и всему миропорядку в целом — возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Американо-японские связи, скорее всего, могут выглядеть совсем по-другому после ноябрьских выборов.

Как напоминает издание, тревожные звоночки были и во время первого президентского срока Трампа. Тогда он призвал Японию и другого «бесплатного» союзника Вашингтона в регионе, Южную Корею, взять на себя дополнительные расходы по размещению американских войск. В противном случае он пригрозил вывести войска.

Конечно, войска никто не вывел, но этого было достаточно, чтобы перспектива возвращения Трампа на второй срок посеяла беспокойство у союзников в этом регионе.

Японцы пытались заигрывать с ним в надежде понять, что можно ожидать от него в будущем. Однако это не дало желаемых результатов. Так, бывший премьер-министр страны Таро Асо в начале года безуспешно пытался организовать встречу, а министерство иностранных дел подключило всех дипломатов в США для анализа речей Трампа и любых упоминаний о внешней политике во время предвыборной кампании.

До президентских выборов остаётся всего несколько месяцев, а уже появились признаки того, что возвращение Трампа может пошатнуть основы договорённостей между двумя странами, констатирует The Guardian. Бывший советник Трампа Джон Болтон признал, что тот «недостаточно высоко ценил то, что делают американские альянсы», и в случае возвращения будет «кидать мячи в сторону Японии».

При Кисиде Япония равнялась на Америку, напоминает издание. Токио пообещал удвоить оборонный бюджет вплоть до 2027 года, разобраться с напряжённостью в отношениях с Южной Кореей и не давать слабину в отношении антироссийских санкций.

Совместно с Великобританией и Италией запланирована разработка реактивного истребителя-невидимки следующего поколения, чтобы поражать вражеские объекты. Предположительно речь идёт о северокорейских ракетных базах. Кроме того, поговаривают об участии Токио в оборонном партнёрстве с США, Великобританией и Австралией.

Возвращение Трампа может нарушить далеко идущие планы Японии. С точки зрения политики, это может означать переписывание договора о безопасности от 1960 года, поскольку Трамп не скрывал, что считает его односторонним. В случае нападения на Японию договор обязывает США вмешаться, однако сама Япония не несёт никаких взаимных обязательств.

«Будьте готовы к тому, что Трамп скажет: «Я хочу, чтобы в договор были внесены поправки, согласно которым Япония также обязана защищать Соединённые Штаты», — цитирует The Guardian слова Джона Болтона.

Азиатско-Тихоокеанский регион считается нестабильным, а любая неопределённость, связанная с возвращением Трампа, может лишь усугубить обстановку. По мнению того же Болтона, это «привело бы Японию, Южную Корею и другие страны к вопросу: «Должны ли мы обзавестись собственным ядерным оружием? Если мы не находимся под ядерным зонтиком США, возможно, нам нужно собственное?»

Причём по другую сторону океана также нет никакой гарантии политической стабильности, уверено издание. У себя дома Кисиде придётся иметь дело с последствиями финансового скандала, который настроил его против самой влиятельной фракции в его правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и спровоцировал вопросы о его будущем.

В результате десятки депутатов были привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако это не помогло премьер-министру: его рейтинг одобрения упал до 23%. Следующие выборы в нижнюю палату парламента Японии состоятся осенью 2025 года, но возможность поражения ЛДП на дополнительных выборах в конце апреля ослабит Кисиду ещё больше.

«Законодатели от ЛДП уже высказали предположение, что, если ЛДП проиграет… это может спровоцировать движение за смещение Кисиды в ближайшие месяцы», — цитирует издание слова Тобиаса Харриса из консалтинговой фирмы по политическим рискам Japan Foresight.

На фоне всего происходящего уже сложно серьёзно воспринимать заверения Байдена о том, что приверженность США обороне Японии «непоколебима».