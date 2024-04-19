Sky: Израиль обнажил слабость Байдена, проигнорировав его призывы не атаковать Иран

Атака Израиля на Иран негативно сказалась на образе американского президента. Она в очередной раз показала, что глава Белого дома имеет ограниченное влияние на политику еврейского государства, пишет корреспондент Sky News Марк Стоун.

Атака Израиля на Иран «бросила тень» на Джо Байдена. Ведь всего несколько дней назад президент США решительно сигнализировал Тель-Авиву, что ему не следует отвечать на удар Тегерана, пишет корреспондент Sky News Марк Стоун.

По его словам, Вашингтон убеждал правительство Биньямина Нетаньяху, что иранская атака оказалась «полным провалом», а также показала готовность Иордании и Саудовской Аравии прийти на выручку еврейскому государству. Поэтому ему следовало воздержаться от обострения ситуации, которая грозит выйти из-под контроля.

Но Израиль, который уже неоднократно игнорировал беспокойство Америки по сектору Газа, вновь показал ограниченность влияния Байдена. На этой неделе стало ясно, что и в этом вопросе Нетаньяху не собирается уступать ни Вашингтону, ни Лондону, ни кому-либо ещё, рассуждает журналист.

Возможно, главе Белого дома не следовало призывать Израиль к сдержанности публично. Ведь его послание не только оказалось «дипломатически недальновидным», но, вероятно, и обнажило слабость и неудачу Байдена, полагает Стоун.