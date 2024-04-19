Sky: Израиль обнажил слабость Байдена, проигнорировав его призывы не атаковать Иран

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Fox Business: митингующих противников бойни в Газе в США заклеймили нарушителями порядка Fox Business
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Школьники из Подмосковья победили на Всероссийской олимпиаде по русскому языку
Школьники из Московской области победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку. Первые три места заняли учащиеся из Истры, Химок и Балашихи.
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Финский премьер отказался общаться с русскоязычными жителями на границе
«Александровское общество» заявило в своём Telegram, что премьер Финляндии Петтери Орпо во время посещения границы с Россией вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен отказался общаться с русскоязычными жителями на тему открытия границы.
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Чикунова победила на дистанции 200 м брассом на ЧР, Ефимова отстала почти на семь секунд
Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 м брассом на чемпионате России в Казани.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Пермском крае
В субботу, 20 апреля, в отдельных районах Пермского края ожидают грозу и усиление ветра до 15—20 м/с.
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Главы МИД стран G7 отвергли причастность Украины к теракту в «Крокусе»
Главы МИД стран G7 отказываются признавать причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».
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Ростовцев: за два года мы, можно сказать, перелопатили весь российский биатлон
Вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев заявил, что никто из заинтересованных лиц не высказался в пользу сохранения в сборной прежней структуры из нескольких конкурирующих групп.
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Уровень воды в реке Тобол у Кургана начал снижаться
Городская администрация Кургана заявила, что уровень воды в реке Тобол возле города впервые за несколько дней начал снижаться.
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В Свердловской области привлекли к ответственности первых нарушителей противопожарного режима
В Свердловской области привлечены к административной ответственности первые нарушители противопожарного режима. С 12 апреля в регионе работают патрульные группы.
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Ростовцев: в стрельбе у российских биатлонистов большие проблемы
Вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев объяснил, с чем могут быть связаны проблемы у мужчин в стрельбе.
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Коллекция часов Шумахера будет выставлена на аукцион
В Женеве 13 мая состоится аукцион, на котором будет выставлена коллекция часов немецкого гонщика «Формулы-1» и семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
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Подполье: армия России нанесла удар по речному порту в городе Никополе
Вооружённые силы России нанесли удар по речному порту Никополя Днепропетровской области.
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Не менее 1 тысячи человек эвакуированы в Индонезии в связи с извержением вулкана
Более 11 тыс. человек, проживающих рядом с извергающимся вулканом Руанг, получили рекомендацию покинуть дома, не менее 1000 уже были эвакуированы.
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МЧС: в Башкирии произошёл крупный пожар на ферме из-за аккумулятора машины
В МЧС России по Башкирии заявили, что в населённом пункте Вязовка Бирского района региона произошёл крупный пожар на ферме, огонь охватил 1,2 тыс. кв. м.
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Собянин вручил награды выдающимся москвичам
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы.
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Банки могут обязать за 24 часа предоставлять в МВД данные о переводе денег
МВД России предложило внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для более эффективной борьбы с интернет-мошенничеством.
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Главы МИД стран G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня
Министры иностранных дел стран G7 выразили мнение, что Москва может завершить конфликт на Украине уже сегодня.
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Врач Богомолов назвал причины весенней хандры
Врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов рассказал о причинах весенней хандры.
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ASOIF обвинила World Athletics в подрыве олимпийского движения из-за призовых для победителей Игр
Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF) обвинила Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) в подрыве олимпийского движения из-за решения организации ввести призовые для победителей Игр в Париже.
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Онколог Пылёв рассказал о признаках потенциально опасных родинок
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Еuroonco Андрей Пылёв рассказал, как определить потенциальную опасность родинок.
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Парламент Гагаузии обвинил президента Санду в расколе молдавского общества
Депутаты парламента Гагаузии считают, что президент Молдавии Майя Санду провоцирует ксенофобию по отношению к жителям автономии.
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Главы МИД G7 выступили за прекращение огня в секторе Газа
Главы внешнеполитических ведомств стран G7 высказались за прекращение огня в секторе Газа.
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Врач Бондаренко назвал недосып вредным для здоровья
Врач-физиотерапевт, руководитель центра механотерапии Владимир Бондаренко заявил о важности соблюдения режима сна.
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Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий ПСЖ Усман Дембеле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА.
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Подполье: СБУ и украинская полиция пытают подозреваемых в связях с Россией
Сотрудники СБУ и полиции Украины применяют пытки по отношению к людям, которых заподозрили в связях с Россией.
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МИД Азербайджана: Армения согласилась передать Баку четыре села
Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что армянская сторона согласилась передать Баку четыре села, которые ранее контролировала Армения.
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В Петропавловской крепости рассказали о ходе реставрационных работ на гранитном фасаде
Генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости Владимир Кириллов рассказал о ходе реставрационных работ на гранитном фасаде.
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Хюттер назвал Головина ключевым игроком «Монако»
Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер заявил, что российский полузащитник Александр Головин является ключевым игроком команды.
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Специалист Гринин посоветовал не выходить на улицу при сильном ветре
Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин рассказал, как вести себя во время непогоды.
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МВФ: экономика России показала устойчивость перед масштабными санкциями
Европейский департамент Международного валютного фонда (МВФ) подготовил доклад, в котором говорится, что российская экономика за последние два года продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями.
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Подъём уровня реки у тюменского города Ишима за сутки превысил 3 м
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень реки Ишим возле города Ишима за сутки поднялся более чем на 3 м.
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Дрозд — о бое Исмаилова и Минеева по правилам бокса: Мага устанет после трёх раундов
Бывший чемпион мира Григорий Дрозд оценил шансы Магомеда Исмаилова победить Владимира Минеева в боксёрском поединке, который пройдёт 18 июля в Москве.
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Якутия продолжит развивать сотрудничество с Казахстаном
Глава Республики Саха Айсен Николаев прокомментировал перспективы сотрудничества Якутии и Казахстана.
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Дизайнер Ковальчук рассказала, как оформить детскую комнату
Руководитель студии дизайна Анастасия Ковальчук заявила, что если семья не планирует делать ремонт каждые три года, то в детской комнате лучше всего сделать нейтральную основу, а адаптировать помещение под возраст и интересы ребёнка можно с помощью фотообоев, постеров, картинок любимых героев.
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Минобороны Молдавии отказалось воздать почести погибшим советским солдатам
Министерство обороны Молдавии приняло решение отказаться помогать в проведении церемонии захоронения останков советских солдат на Шерпенском плацдарме.
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Шлеменко объяснил, за счёт чего Исмаилов может победить Минеева в поединке по правилам бокса
Бывший обладатель титула Bellator в среднем весе российский боец Александр Шлеменко объяснил, за счёт чего Магомед Исмаилов может победить Владимира Минеева в поединке по правилам бокса.
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Ереван и Баку согласовали отдельные отрезки границы между четырьмя сёлами
Комиссии Баку и Еревана по делимитации границы предварительно договорились о демаркации госграницы у четырех сёл на северо-востоке Армении.
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В Татарстане обсудили перспективы экономического взаимодействия с Турцией
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с главой Инвестиционного офиса при Администрации президента Турции Бураком Даглыоглу обсудил перспективы экономического взаимодействия.
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Педагог Липина дала советы по изучению иностранного языка
Преподаватель английского языка и основатель школы Checkeng School Валерия Липина рассказала, как можно интегрировать изучение иностранного языка в повседневную жизнь.
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Нутрициолог Несвит объяснила причины трудностей с набором веса
Врач высшей категории, нутрициолог, эксперт научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Несвит объяснила, почему возникают трудности с набором веса.
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«Военная хроника» сообщила об обстреле города Днепропетровска ракетами
«Военная хроника» заявила, что появилась информация, что в город Днепропетровск прилетело несколько ракет.
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Врач Зелетова рассказала о полезных свойствах редиса
Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Зелетова перечислила полезные свойства редиса.
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Нарколог Шуров назвал осознанность важным фактором при отказе от курения
Врач-нарколог и психиатр Василий Шуров заявил, что осознанное решение бросить курить является самым главным фактором в борьбе с никотиновой зависимостью.
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Власти Ямала поздравили журналистов региона с профессиональным праздником
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил журналистов с Днём работников средств массовой информации региона.
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Врач Бурнацкая рассказала о противопоказаниях к вакцинации
Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая перечислила противопоказания к вакцинации.
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Психолог Игонина дала советы по выбору хобби
Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина дала рекомендации по выбору хобби.
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У колледжей Москвы появилось более 200 новых партнёров-работодателей
Более 200 новых партнёров-работодателей стали сотрудничать с московскими колледжами, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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«Манчестер Сити» опроверг сообщения об интересе к Пиняеву
«Манчестер Сити» не заинтересован в услугах нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.
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В Подмосковье почти 10 тысяч человек в 2023 году бесплатно обучились новой профессии
В Московской области в 2023 году 9,96 тыс. жителей прошли бесплатное переобучение на новую профессию.
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Донорами крови в Подмосковье стали 30 тысяч человек с начала года
В Московской области с начала 2023 года около 30 тыс. человек сдали донорскую кровь.
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Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в столице.