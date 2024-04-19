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Sky: Израиль обнажил слабость Байдена, проигнорировав его призывы не атаковать Иран

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Атака Израиля на Иран негативно сказалась на образе американского президента. Она в очередной раз показала, что глава Белого дома имеет ограниченное влияние на политику еврейского государства, пишет корреспондент Sky News Марк Стоун.
Sky: Израиль обнажил слабость Байдена, проигнорировав его призывы не атаковать Иран
AP
Атака Израиля на Иран «бросила тень» на Джо Байдена. Ведь всего несколько дней назад президент США решительно сигнализировал Тель-Авиву, что ему не следует отвечать на удар Тегерана, пишет корреспондент Sky News Марк Стоун.
 
По его словам, Вашингтон убеждал правительство Биньямина Нетаньяху, что иранская атака оказалась «полным провалом», а также показала готовность Иордании и Саудовской Аравии прийти на выручку еврейскому государству. Поэтому ему следовало воздержаться от обострения ситуации, которая грозит выйти из-под контроля.  
 
Но Израиль, который уже неоднократно игнорировал беспокойство Америки по сектору Газа, вновь показал ограниченность влияния Байдена. На этой неделе стало ясно, что и в этом вопросе Нетаньяху не собирается уступать ни Вашингтону, ни Лондону, ни кому-либо ещё, рассуждает журналист.
 
Возможно, главе Белого дома не следовало призывать Израиль к сдержанности публично. Ведь его послание не только оказалось «дипломатически недальновидным», но, вероятно, и обнажило слабость и неудачу Байдена, полагает Стоун.
 
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источник
Sky News Великобритания Европа
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Биньямин Нетаньяху Ближний Восток Великобритания вооруженный конфликт Джо Байден Израиль Иран США
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