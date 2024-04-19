«Это был бы ужасный сценарий!» — на Западе надеются, что Иран не будет отвечать на удар Израиля

Израиль нанёс удар по Ирану: по-видимому, целью стало производство БПЛА в Исфахане. Корреспондент Die Welt Пауль Ронцхаймер сообщает, что тем самым Тель-Авив, возможно, отказался от «ужасного сценария для Запада» — удара по ядерным объектам Ирана — и можно будет избежать обострения напряжённости, ответного удара от Тегерана. Источники Ронцхаймера говорят о том, что об атаке Израиль предупредил США, а также Египет и Иорданию.

Также и на прямом включении — на нём мы видим эту кольцевую развязку в Исфахане — кажется, что всё так же, как и всегда. Светит солнце, и не видно ничего, что могло бы указывать на какой-либо военный удар со стороны израильтян, но, возможно, ещё раз, чтобы объяснить нашим зрителям, почему именно регион Исфахан?

ПАУЛЬ РОНЦХАЙМЕР, корреспондент Die Welt: На том, что я только что обозначил, мы можем только спекулировать. То, что я слышал, так это то, что там расположение производства дронов, военный объект. В репортаже вы упомянули, что там могут быть и ядерные объекты. Важно сказать, что нет никаких доказательств, что Израиль мог попытаться атаковать ядерные объекты. Это тоже обсуждалось в последние несколько дней и недель. С точки зрения Запада, это был бы сценарий ужасов, что он мог произойти, что тогда Иран нанёс бы прямой ответный удар.

Судя по всему, эта атака была нацелена на место, где, весьма вероятно — по крайней мере, так говорят мне израильские источники, — производились дроны. Возможно, оттуда также запускали дроны в сторону Израиля. И пожалуй, ещё важно сказать, что сегодня 19 апреля — день рождения революционного лидера великого аятоллы Хаменеи. Конечно, это также символический день, и в последние несколько дней у израильтян были некоторые предположения, что они ещё могут подождать. То есть что они — сейчас в Израиле Песах*, — что они могли бы нанести удар только после этих праздников.

Это выглядело немного так, как будто они вели переговоры с США об операции в Раффе, то есть о том, что там может произойти. Но сегодняшним ночным ударом они удивили здесь многих, по крайней мере в Израиле. Судя по всему — так говорят, — израильтяне заранее предупредили американцев. Судя по всему, иорданцы и египтяне также были предупреждены. Это то, что сообщают мне израильские источники. Ещё раз, я не могу это проверить. Это израильские источники, которые также говорят, что здесь, в Израиле, снова появилась надежда, что Иран не нанесёт ответного удара.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2024 года.

* Песах — праздник в иудаизме в память об исходе евреев из Египта (прим. ИноТВ).