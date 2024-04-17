Немецкий эксперт: бундесвер не сможет помочь Израилю в случае войны с Ираном

Если дело дойдёт до войны с Ираном, Германия просто не сможет оказать военную поддержку Израилю, заявил эксперт СвДП по обороне Маркус Фабер в эфире Welt. По его словам, бундесвер сейчас не может играть активную роль в подобном конфликте: у него нет для этого ни ресурсов, ни возможностей. Кроме того, Германия не хочет ввязываться в спор с Ираном.

С нами в студии эксперт СвДП по обороне Маркус Фабер, добро пожаловать.

МАРКУС ФАБЕР, эксперт СвДП по обороне: Добрый день.

Итак, госпожа Бербок высказалась за ослабление напряжённости по всей линии. Выбрала ли она тем самым верный тон, по вашему мнению?

МАРКУС ФАБЕР: Я думаю, ясно, что Израиль должен найти какой-то ответ на эту иранскую атаку. Вопрос в том, как будет выглядеть этот ответ. Есть различные возможности, о которых вы также только что говорили. Второй вариант, который вы представили, я считаю самым вероятным.

А именно?

МАРКУС ФАБЕР: Я считаю, что у Израиля есть возможность ударить по Ирану там, где он может целенаправленно ударить по иранским вооружённым силам. Например, в Сирии. В прошлом Израиль уже очень эффективно действовал подобным образом, и сейчас это также был бы ответ, который будет понят.

Но если дело дойдёт до удара по самому Ирану — будет ли тогда в интересах Германии оказать Израилю военную поддержку?

МАРКУС ФАБЕР: Такой удар по Ирану на его собственной территории был бы крайне масштабным, в том числе для израильской военной авиации, и его не так легко осуществить. Поэтому я думаю, что до этого, как хочется надеяться, дело не дойдёт. Однако это было бы непосредственным ответом, потому что Иран стрелял по израильской территории прямо с собственной территории.

Это означает, что военная поддержка со стороны Германии в этом случае также возможна?

МАРКУС ФАБЕР: Германия не может играть никакой военной роли в этом сценарии. У нас нет таких мощностей, чтобы мы могли здесь что-то предоставить.

Но в какой степени военная поддержка всё же оказывается? Например, в форме заправки самолётов — такое уже действительно происходило.

МАРКУС ФАБЕР: При проведении учений всегда присутствует сотрудничество между немецкими и израильскими военно-воздушными силами, это абсолютно верно. Но при нынешнем сценарии Германия не может принять в этом участие уже хотя бы потому, что она не хотела бы становиться частью конфликтной ситуации с Ираном.

Ну, а косвенно? Например, помогая французам или англичанам?

МАРКУС ФАБЕР: Оказывается военная помощь в оснащении израильских вооружённых сил. Есть немецкие компании, которые снабжают израильские вооружённые силы запчастями, например. Что-то в этом роде можно делать и даже более усиленно. Однако немецкие вооружённые силы не могут играть никакой активной роли.

То есть вы исключаете вероятность, что бундесвер в какой-либо форме будет в этом участвовать, если дело дойдёт до настоящей войны с Ираном?

МАРКУС ФАБЕР: Возможности участия бундесвера в такого рода войне я сейчас не вижу и надеюсь, что по этому вопросу не понадобится проведения никаких дебатов.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2024 года.